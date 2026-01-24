¿Dónde serán los cortes de energía en Barranquilla y municipios del Atlántico este fin de semana?

La empresa ISA Energía anunció que este domingo 25 de enero realizará trabajos de mantenimiento y adecuación en varias subestaciones y sectores del Atlántico, lo que implicará suspensiones programadas del servicio de energía en distintos puntos de Barranquilla y municipios cercanos.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Interrupción en Alameda del Río

Entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, el sector de Alameda del Río estará sin suministro de energía debido a labores en la subestación Nueva Barranquilla.

Por otro lado, los circuitos Nueva Barranquilla 5, 7 y 8 tendrán interrupciones cortas entre las 6:30 y 7:00 de la mañana, y nuevamente entre las 3:00 y 3:30 de la tarde, en sectores como Villa Campestre, Ciudad del Mar, Villa Santos, Portal de Miramar, la Avenida Circunvalar, Autonorte, Autolitoral, Clínica Portoazul y zonas aledañas.

Además, durante la jornada y en caso de sobrecarga, podrían presentarse interrupciones adicionales en los circuitos Nueva Barranquilla 5 y 7, entre las 7:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.

Obras eléctricas en la Vía 40

Como parte de las adecuaciones previas al Carnaval de Barranquilla, se realizarán obras eléctricas en sectores de la Vía 40 entre las 7:40 de la mañana y las 5:50 de la tarde. Para facilitar los trabajos, se suspenderá el servicio entre las calles 82 y 86, y las carreras 84 a la Vía 40.

LEA TAMBIÉN: Recorte de más de $630 mil millones para obras en el Dique pone en peligro ejecución: gobernadores

Durante estas labores también se efectuarán maniobras breves en los circuitos Siape y Rayón Norte en horas de la mañana y la tarde.

Trabajos en la subestación Arroyo de Piedra: ¿Cuáles son los horarios?

De 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde se ejecutarán labores en la subestación Arroyo de Piedra, lo que dejará sin servicio a municipios y corregimientos como Luruaco, Repelón, Rotinet, Arroyo de Piedra, Pendales, Palmar de Candelaria, Isabel López, La Peña, entre otros, así como la vía Cordialidad–Repelón–Villa Rosa y estaciones de bombeo de la zona.

ISA Energía recomendó a los usuarios tomar medidas preventivas y agradeció la comprensión frente a estas intervenciones, necesarias para mejorar la confiabilidad del servicio.