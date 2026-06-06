Autoridades esperan la movilización de 80.000 vehículos en vías del Atlántico este puente festivo

La Policía del Atlántico anunció un dispositivo especial de movilidad y seguridad vial para el puente festivo, período en el que se proyecta el tránsito de cerca de 80.000 vehículos por los diferentes corredores viales del departamento.

La capitán Lizbeth Herrera Vargas, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte del Atlántico, explicó que las autoridades reforzarán la vigilancia en las carreteras para acompañar a los viajeros.

“Durante este puente festivo se proyecta una movilidad de 80.000 vehículos en los diferentes corredores viales del departamento”, indicó la oficial.

71 uniformados estarán en siete áreas de prevención

Para atender el flujo vehicular, la Policía dispondrá de 71 uniformados y siete áreas de prevención ubicadas estratégicamente en las principales vías del departamento.

“Para garantizar la seguridad de todos los viajeros, la Seccional de Tránsito y Transporte dispondrá de 71 uniformados, siete áreas de prevención ubicados estratégicamente en los diferentes corredores viales”, señaló Herrera Vargas.

La jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte también hizo un llamado a conductores, motociclistas y peatones para que adopten comportamientos responsables durante sus desplazamientos.

“Desde la campaña ‘No más excusas en la vía’, hacemos un llamado a todos los actores viales a tomar decisiones responsables”, manifestó.

Entre las principales recomendaciones, la oficial insistió en evitar conducir bajo los efectos del alcohol, respetar los límites de velocidad y abstenerse de utilizar el celular mientras se conduce.

“No habrá excusas para conducir bajo los efectos del alcohol. No excedamos los límites de velocidad. No utilizar el celular mientras conduce”, afirmó.