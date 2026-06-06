Galería 72 permanecerá cerrada hasta que se inspeccionen las redes eléctricas: artesanos

Luego del incendio registrado la noche del viernes 5 de junio que afectó tres locales comerciales y dejó pérdidas millonarias entre los artesanos, La Galería 72 permanecerá cerrada de manera preventiva hasta que se realice una supervisión completa de sus redes eléctricas.

La información fue confirmada por Alexis Alfonso Herrera Pérez, presidente de los artesanos y administrador de la Galería 72, quien explicó que la emergencia se habría originado por una falla en el sistema eléctrico.

“Lastimosamente el sistema eléctrico de Galería 72 colapsó anoche. Hubo un cortocircuito y gracias a ello hubo una conflagración”, manifestó.

Según Herrera, dos locales resultaron consumidos en su totalidad por las llamas, mientras que un tercero sufrió afectaciones parciales. Ante lo ocurrido, los comerciantes, junto con las autoridades que atendieron la emergencia, decidieron suspender temporalmente las actividades en el centro comercial artesanal.

“Galería 72 no se va a abrir hasta que no se haga una supervisión de todas las redes eléctricas, puesto por puesto. Todos los tacos están abajo. El totalizador de Galería 72 se encuentra abajo por prevención”, señaló.

El dirigente indicó que esta medida fue sugerida por el Cuerpo de Bomberos, el administrador del estadio y funcionarios de la administración distrital que llegaron al lugar tras la emergencia.

Pérdidas millonarias

Las pérdidas para los comerciantes son considerables. Herrera aseguró haber perdido mercancía valorada en aproximadamente 300 millones de pesos, mientras que otros dos artesanos también registraron graves afectaciones.

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En los locales se comercializaban artesanías, mochilas, sombreros, bolsos, hamacas y camisetas, parte del inventario que habían adquirido para atender el incremento de ventas esperado durante los partidos de la Selección Colombia en el Mundial y la final del Fútbol Profesional Colombiano.

Por su parte, el artesano Pedro Antonio Ramos relató que intentó controlar las llamas al percatarse de que su local también estaba siendo alcanzado por el fuego.

“Cuando yo vi que el local mío estaba cogiendo candela también, yo intenté, me metí y alcancé a chamucarme todas las piernas, los pechos. Pero era tan fuerte la llama que no pudimos hacer nada”, expresó.

Ramos señaló que los comerciantes utilizaron cuatro extintores en un intento por sofocar el incendio, pero la rápida propagación de las llamas impidió salvar la mercancía.

“Lo que alcanzó a quemarse, ya no pudimos salvar nada. La candela fue tan fuerte, porque era pura camiseta, mochila y cosas que para coger llamas no hacen nada. Fue bastante rápido”, afirmó.

Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y se determina el estado de las instalaciones eléctricas, los comerciantes permanecen a la espera de apoyo institucional y de las conclusiones que permitan establecer con precisión las causas de la emergencia.