Golpe al “gota a gota” en Barranquilla: incautan bienes por más de $15 millones en La Manga

La Policía Metropolitana de Barranquilla dio un nuevo golpe contra los préstamos ilegales conocidos como “gota a gota” tras un operativo realizado en el barrio La Manga, donde fueron incautados elementos avaluados en más de 15 millones de pesos.

La diligencia, adelantada mediante orden judicial, permitió evidenciar la presunta operación de este sistema de crédito informal que suele estar ligado a prácticas de intimidación y extorsión.

¿Cómo el procedimiento y qué se incautó?

El procedimiento se desarrolló en un inmueble ubicado en la carrera 14B con calle 84, hasta donde llegaron unidades de la Policía para realizar un registro y allanamiento. En el lugar, los uniformados hallaron diversos objetos que, según las autoridades, serían utilizados para el cobro ilegal de dinero a comerciantes y residentes del sector.

Durante el operativo fueron incautados 14 relojes avaluados en cerca de 12 millones de pesos, una pistola de fogueo tipo Glock, 2.643.000 pesos en efectivo y alrededor de 1.000 cartulinas de cobro. De acuerdo con labores de inteligencia, estos elementos estarían relacionados con la obtención de recursos económicos mediante amenazas, cobros violentos y otros métodos coercitivos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, destacó el alcance de la operación y la articulación con la Fiscalía General de la Nación.

“Logramos la incautación de elementos relacionados con la actividad ilegal de préstamos informales tipo ‘gota a gota’, lo que reafirma nuestro compromiso de combatir los delitos que afectan el patrimonio y la tranquilidad de los barranquilleros”, señaló.

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o préstamos ilegales a través de la línea 123 o los canales habilitados contra el crimen, garantizando absoluta reserva.