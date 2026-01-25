Advierten que el aumento del salario mínimo dificulta la operación de proyectos inmobiliarios

ECONOMÍA

El incremento del salario mínimo para 2026 del 23%, está impactando de manera directa los costos de operación de los proyectos inmobiliarios en Colombia, especialmente en servicios intensivos en mano de obra como la vigilancia privada.

Desde HSG, operador especializado en servicios de bienes raices, señalaron que el principal riesgo no es únicamente el aumento del gasto, sino la forma en que se toman decisiones operativas en un contexto de presión.

“El riesgo no está solo en el incremento del costo, sino en cómo se gestiona la operación cuando ese incremento obliga a tomar decisiones rápidas, muchas veces sin datos ni método”, afirmó la compañía.

Carlos Cuéllar, CEO de HSG, advirtió que los recortes de personal podríann afectar la experiencia del usuario y del inmueble.

“Cuando los costos suben, la tentación es recortar, pero en operación inmobiliaria recortar sin criterio casi siempre termina siendo más caro”, señaló.

Uno de los rubros más afectados será la vigilancia privada. De acuerdo con análisis técnicos revisados por HSG, un servicio 24/7 puede enfrentar un impacto anual promedio cercano al 25% o 26%, debido no solo al salario mínimo, sino también a ajustes en recargos nocturnos, dominicales y la reducción progresiva de la jornada laboral.

Cuéllar explicó que la falta de comprensión sobre la estructura de costos suele generar decisiones equivocadas.

“Aparecen soluciones aparentemente más baratas que en realidad trasladan el riesgo al proyecto, generando reprocesos, rotación de personal y fallas recurrentes”, afirmó.

Por último, directivo alertó sobre el impacto a largo plazo de una mala operación.

“El salario mínimo sube una vez, pero la mala experiencia se repite todos los días, y cuando se acumula termina costando mucho más que el aumento que se intentó absorber”, concluyó.