Investigan si un cortocircuito provocó incendio en la Galería 72 de Barranquilla

Un incendio registrado en la noche de este viernes en la Galería 72 de Barranquilla generó momentos de preocupación entre comerciantes y trabajadores del tradicional centro de ventas de artículos artesanales. De acuerdo con la Alcaldía Distrital, la emergencia se produjo por un cortocircuito en uno de los locales del lugar.

Las llamas fueron atendidas de manera inmediata por unidades del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, que lograron controlar la situación gracias a la rápida intervención de sus máquinas y al apoyo de los protocolos de emergencia activados por el personal de seguridad de la galería.

La administración distrital informó que, tras la emergencia, se mantiene comunicación con Alexis Herrera, presidente de la Galería 72, con el fin de realizar la evaluación y cuantificación de los daños ocasionados por el incendio en los establecimientos afectados.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas y que las afectaciones fueron únicamente materiales. Asimismo, la Alcaldía de Barranquilla señaló que adelanta las verificaciones técnicas correspondientes para determinar las causas del incidente y prevenir que situaciones similares vuelvan a presentarse.

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