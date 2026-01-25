Así será el Pico y Placa en Bogotá del 26 al 31 de enero de 2026: rotación, horarios y restricciones

La capital mantiene en 2026 su tradicional sistema de restricción vehicular conocido como el Pico y Placa. Esta medida busca reducir la congestión y la contaminación que genera la circulación de vehículos en la ciudad, así como equilibrar la participación de vehículos que circulan en la capital sin estar matriculados allí.

La restricción se basa en el último dígito de la placa del vehículo, con un horario extendido que rige de lunes a viernes, excluyendo sábados y domingos, entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m.

Durante los puentes festivos en Bogotá, rige la medida del pico y placa en los nueve corredores de ingreso a la ciudad. Durante este día, hasta el mediodía no habrá restricciones para el ingreso a Bogotá, pero a partir de las 12 del mediodía y hasta las 4:00 p. m., se habilita el ingreso únicamente a los vehículos de placas pares.

A partir de las 4:00 p. m. y hasta las 8:00 p. m. ingresan únicamente los vehículos con placas impares.

Pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

Dentro de los días laborales, el calendario del pico y placa alterna cada día:

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en 6, 7, 8, 9 y 0.

La norma aplica también para taxis, con horarios específicos que comienzan desde las 5:30 a.m. hasta las 9:00 p.m. según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Semana del 26 al 31 de enero de 2026

Lunes 26 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 27 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 28 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 29 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 30 de enero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 31 de enero: No aplica la medida de pico y placa.

Multa por incumplir el pico y placa en Bogotá

Incumplir la medida del pico y placa trae consecuencias estrictas. Según información oficial y medios locales, la sanción económica para 2026 por circular en horario restringido puede equivaler a 15 salarios mínimos legales diarios, una cifra que, con el salario vigente, se acerca a 633.200 pesos y puede incluir la inmovilización del vehículo.

Además, las autoridades recuerdan que solo se puede obtener un permiso legítimo —conocido como Pico y Placa Solidario— a través de los canales oficiales de la SDM, evitando intermediarios o sitios no autorizados que podrían ser fraudulentos.

Una de las novedades más relevantes para este año es la ampliación del alcance de la medida hacia los vehículos que no están matriculados en Bogotá, normalmente registrados en municipios vecinos o en otros departamentos. A partir del primer semestre de 2026, estos carros deberán cumplir la restricción también dos sábados al mes, en un esquema que alterna según la terminación de la placa.

“Los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes a partir del primer semestre del próximo año”, indicó el alcalde Carlos Fernando Galán.