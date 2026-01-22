Metro de Bogotá: el quinto tren ya está en la ciudad y pronto iniciará pruebas antes de circular

Hoy llegó a Bogotá el quinto tren del Metro, el cual partió en barco desde la ciudad de Quingdao, China, el pasado 17 de diciembre de 2025 y llegó a Cartagena el 13 de enero. De esta manera, los seis vagones que lo conforman ya están en el patio taller de Bosa.

Ahora, un equipo de expertos del concesionario y de la interventoría realizarán el alistamiento del tren. En este punto finalizan el enganche mecánico, el eléctrico, y el de los pasillos de inter circulación (lugares por donde circularán los usuarios entre un coche y otro). Adicionalmente, hacen una limpieza general del vehículo.

Luego de este proceso, iniciarán las pruebas de rutina estáticas del tren donde se revisan todos los sistemas y subsistemas, entre ellos, el sistema de frenos, el sistema de tracción, el sistema de mando y control, y los sistemas de información al pasajero. También en esta fase, se procede a energizar el tren y a inspeccionar los sistemas de iluminación y ventilación.

Este mismo protocolo se realizará con los 25 trenes restantes, que progresivamente irán llegando a la ciudad hasta octubre de este año. Una vez estén certificados iniciarán las pruebas en un tramo de cerca de 6 kilómetros del viaducto, a partir de junio.

¿Qué otros datos se conocen sobre el Metro de Bogotá?

Los trenes que están llegando desde China y que los bogotanos han visto con tanta expectativa, son los que funcionarán para la Línea 1 del Metro de Bogotá. Estos trenes tienen 134 metros longitud, 2,90 metros de ancho y 3,90 metros de altura y están compuesto por seis vagones, cada uno tiene la capacidad de transportar a 300 personas, para un total de 1.800 pasajeros.

Los trenes son 100% automáticos y no requieren conductor, aunque en casos excepcionales se utilizará el modo manual en la línea comercial y en algunas zonas del patio taller donde se realicen maniobras para el mantenimiento propio de los trenes.

La velocidad es de 42,5 km/hora en promedio, lo que permitirá que una vez inicie la operación comercial del sistema, en marzo de 2028, un ciudadano que inicie su recorrido en la estación 1 de Bosa tarde solo 27 minutos en llegar hasta la avenida Caracas con calle 72.