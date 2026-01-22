¿Cuándo es el Día sin carro y moto 2026? Horarios en los que NO puede transitar

Bogotá. Febrero 01 de 2024. Jornada de día sin carro y sin moto en Bogotá. (Colprensa - Mariano Vimos) / Mariano Vimos

La Alcaldía de Bogotá anunció la primera jornada de Día sin carro y sin moto como parte del resultado de la Consulta Popular que se realizó en el 2000 en el que la ciudadanía voto a favor de la implementación de este día cada primer jueves de febrero.

Puede leer: Día sin Carro y sin Moto en Bogotá: ¿cuál será el horario y qué vehículos no pueden circular?

La Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) monitoreará el impacto ambiental de la jornada a través de 19 estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire en Bogotá.

Además, se realizarán operativos para el control de los vehículos que sí pueden transitar, según las excepciones de la medida.

Esto, con el objetivo de verificar los niveles de emisión, medir impactos sonoros y reducciones, así como controlar el cumplimiento de la normatividad ambiental.

¿Cuándo es el Día sin carro y moto en Bogotá?

La jornada del Día sin carro y moto se realizará el próximo jueves 5 de febrero de 2026.

De acuerdo con la entidad, la medida aplica desde las 5 de la mañana y hasta las 9 de la noche, es decir, hasta después de las 9 de la noche, podrán transitar todo tipo de vehículos.

Lea aquí: Día sin carro y moto en Bogotá 2026: ¿Cuáles son las excepciones?

En caso de incumplir la medida, se le impondrá una multa por $633.200. Esta sanción está estipulada en el Código Nacional de Tránsito en la infracción C.14: “Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”.

Vehículos que SÍ podrán transitar el Día sin carro y moto