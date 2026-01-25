Gobernación de Cundinamarca rehabilita vía Subachoque–Puente Piedra tras 20 años de espera

El gobernador Jorge Rey confirmó el inicio de las obras en los 9 kilómetros más deteriorados de la vía Subachoque - Puente Piedra, la intervención fue solicitada por la comunidad por ser estratégica para la conexión regional y la movilidad entre los ciudadanos.

El proyecto contempla la construcción de 17 alcantarillas tipo box culvert, alcantarillas subterráneas de cemento que actúan como túneles y tienen el objetivo de facilitar el flujo de agua y reducir los riesgos de acumulación. Junto con ello, se le suman trabajos de excavación, adecuación de base y subbase para poder realizar la pavimentación de los tramos, que según la Gobernación, para que la vía sea más estable, segura y duradera.

La obra se ejecuta de la mano de la Alcaldía de Subachoque y su alcalde, Jorge Camacho, y cuenta con una inversión que supera los $20.000 millones, cifra que incluye tanto la ejecución como la interventoría del proyecto. La entrega de la vía rehabilitada está prevista para el segundo semestre de 2026.

La producción agrícola son los principales beneficiados

El impacto que tiene la vía es directo hacia la economía local y regional, ya que por el corredor se movilizan productos como papa, leche, zanahoria, arveja, fresas, arándanos, duraznos y hortalizas en 2.000 vehículos al día. Artículos y empleos que abastecen a Bogotá y a otros municipios del departamento.

De igual manera, Rey anunció que se han ejecutado 21 intervenciones en el municipio con la construcción de placa huellas, que representan 2,6 kilómetros de vías rurales para ayudar al transporte lechero y la movilidad de los estudiantes.

Otro proyecto que se realiza en conjunto con el Instituto de Camino y Construcciones de Cundinamarca y el Instituto de Acción Comunal y Capital Social.