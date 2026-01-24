SENA ofrece 10 cursos GRATIS para certificarse en el área de la salud: Inscripciones y duración

Durante este 2026 el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) sigue con el objetivo de brindarle a todos los ciudadanos colombianos la oportunidad de acceder a educación gratuita. Por esta razón, abre las convocatorias para diferentes cursos de áreas profesionales.

Frente a esto, se vuelve a impulsar la educación integral por medio de dos metodologías, ya sea presencial o virtual. En este caso, usted podrá conocer los detalles para los estudios del área de la salud, los cuales competen en el desarrollo y conocimientos de distintos ámbitos del sector, como lo es la salud mental, valoración integral y más.

¿Cómo se llaman los cursos de salud del Sena 2026?

Cabe resaltar que, a la hora de tomar la decisión de participar en uno de los cursos de salud en el SENA, debe tener en cuenta el título de estudio, puesto que se maneja el formato técnico, tecnológico o complementario. No obstante, no importa cuál elija; la entidad le garantizará el certificado de aprobación del curso realizado.

Según la plataforma del SENA, ahora llamada Zajuna, estos son los 10 de los cursos de relacionados con la salud a los que usted podrá acceder, en cualquier momento del año.

ACCIONES BÁSICAS PARA LA ATENCIÓN DE UNA PERSONA CON AFECTACIÓN DE LA SALUD

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL EN SALUD POR CURSO DE VIDA

ATENCIÓN EN SALUD CON PERTINENCIA ETNICA

ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS SEXUALES

ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD AL RECIÉN NACIDO

CUIDADO DE LA SALUD MENTAL EN LOS ENTORNOS DE VIDA

DESARROLLO DE COMPETENCIAS DIGITALES EN EL TALENTO HUMANO EN SALUD

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN AISLAMIENTO Y CONTACTO INICIAL

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS SALUDABLES

¿Cuánto dura el curso de Salud en el Sena 2026?

El programa cuenta con instructores capacitados, que lo acompañan durante el tiempo estipulado por el SENA. Estos son considerados por la misma entidad como ‘Cursos Cortos’, los cuales tienen un aproximado entre 40 a 50 horas, esto suele variar según el curso que desee tomar.

¿Cómo inscribirse en los cursos de Salud en el Sena?

Ingrese a la página web de Zajuna SENA zajuna.sena.edu.co.

En el banner de la parte superior encontrará la opción ‘ cursos cortos’.

Deslice el cursor hasta la categoría ‘Salud’ y haga clic.

Elija el curso de su preferencia y haga clic en el botón ‘inscribirse aquí’ , el cual está referenciado como ‘un pulgar arriba’.

, el cual está referenciado como A continuación, le aparecerá otro recuadro; haga clic en ‘continuar inscripción’ y siga los pasos.

Si es el caso de que la plataforma le indique no se encuentra activo el formulario por inconvenientes en la plataforma, complete un formulario de‘Pre- Inscripción’,de lo contrario comuníquese a los distintos canales de atenciónde lunes a viernes en el horario de 7:00 a.m a 7:00 p. m y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p. m. EnBogotá al (601 736 60 60)o alresto del país (018000 910270)