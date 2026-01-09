Calendario DIAN enero 2026: Fechas oficiales de vencimientos de impuestos nacionales

Calendario DIAN enero 2026: Tabla de retención en la fuente y vencimientos de impuestos

Este nuevo inicio de año arranca nuevamente los trámites tributarios para todos los contribuyentes de territorio colombiano, esto se debe a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, conocido popularmente por sus siglas DIAN, ya ha publicado el calendario para los siguientes meses.

Cabe resaltar que, en este calendario se han establecido fechas claves que se deberán cumplir a tiempo, en el momento en el que se incumpla los plazos, puede que se dirijan sanciones y multas, esto para las personas naturales, empresas y agentes retenedores.

Frente a esto, a continuación encontrará el calendario de la DIAN para procesos de retención de en la fuente y vencimientos de impuestos.

Calendario DIAN OFICIAL para enero 2026

Fecha enero 2026 Impuesto sobre las ventas (IVA) bimestral

Entre el 13 y el 26 de enero de 2026: Los responsables de este impuesto sobre las ventas (IVA) con ingresos brutas a 31 de diciembre de 2025 iguales o superiores a $4.329.980.000, deben presentar y pagar la declaración del bimestre noviembre - diciembre de 2025.

Nota: La fecha depende del último dígito del NIT

Fecha Impuesto sobre las ventas (IVA) bimestral (DIAN) Ampliar

Fecha Impuesto nacional al consumo (INC) enero 2026

Entre el 13 y el 26 de enero de 2026: Deberán presentar y pagar la declaración correspondiente al bimestre noviembre - diciembre de 2025

Nota: La fecha depende del último dígito del NIT

Fecha Impuesto nacional al consumo (INC) enero 2026 (DIAN) Ampliar

Impuesto sobre las ventas (IVA) cuatrimestral

Entre el 13 y el 26 de enero de 2026: quienes sean responsables de impuesto sobre venta (IVA) con ingresos brutos inferiores a $4.329.980.000 a 31 de diciembre de 2025, tiene que presentar y pagar la declaración del cuatrimestre septiembre - diciembre de 2025.

Nota: La fecha depende del último dígito del NIT

Impuesto sobre las ventas (IVA) cuatrimestral (DIAN) Ampliar

Retención en la fuente fecha enero 2026

Entre el 13 y el 26 de enero de 2026: cabe resaltar que todos los agentes o autorretenedores del impuesto sobre la renta y complementarios deben declarar lo correspondiente al mes de diciembre de 2025 y además pagar las retenciones y autorretenciones practicadas.

Nota: Cada fecha se asigna de acuerdo con el último dígito del NIT del contribuyente.

Retención en la fuente fecha enero 2026 (DIAN) Ampliar

Declaración y pago anticipo bimestral del Régimen Simple de Tributación (RST) enero

Entre el 13 y el 26 de enero de 2026: Contribuyentes de RST deben presentar y pagar la declaración del bimestre de noviembre - diciembre de 2025.

Nota: Esta es una obligación que debe hacerse en el formulario 2593 (Recibo electrónico SIMPLE) y el plazo depende del último dígito del NIT.

Declaración y pago anticipo bimestral del Régimen Simple de Tributación (RST) enero (DIAN) Ampliar

Presencia Económica Significativa (PES) fecha enero de 2026

Hasta el 16 de enero de 2026: Ponga atención, las personas que no sean residentes o entidades no domiciliadas en Colombia que cuente con PES y elijan declarar y pagar el impuesto sobre la renta y complementario, lo deberán hacer el pago anticipado bimestral de este impuesto, el cual corresponde a los meses de noviembre y diciembre.

Nota: Deben hacer utilizando el formulario 115. Cabe aclarar que, este plazo se aplica independientemente del Número de Identificación Tributaria (NIT) del contribuyente.

Presencia Económica Significativa (PES) fecha enero de 2026 (DIAN) Ampliar

Gasolina y ACPM fecha DIAN para enero 2026

Hasta el 16 de enero de 2026: quienes sean responsables de este impuesto deberán presentar y pagar la declaración del mes de diciembre 2025.

Nota: Este plazo se aplica independientemente del NIT del contribuyente.

Gasolina y ACPM fecha DIAN para enero 2026 (DIAN) Ampliar

Impuesto al carbono enero 2026

Hasta el 16 de enero de 2025: las personas responsables del impuesto deberán declarar y pegar el bimestre noviembre - diciembre de 2025.

Nota: El plazo es el mismo para todos los Números de Identificación Tributaria (NIT).

Impuesto al carbono enero 2026 (DIAN) Ampliar

IVA prestadores de servicios desde el exterior fecha enero

Hasta el 16 de enero de 2026: quienes sean prestadores de servicios desde el exterior deberán presentar y pagar la declaración del IVA del bimestre noviembre - diciembre de 2025.

Nota: El plazo es el mismo para todos los Números de Identificación Tributaria (NIT).

IVA prestadores de servicios desde el exterior fecha enero (DIAN) Ampliar

Impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados

Hasta el 16 de enero de 2026: los responsables de este impuesto deberán declarar y pagar el bimestre de noviembre - diciembre de 2025.

Nota: Independientemente del Número de Identificación Tributaria (NIT).

Impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados (DIAN) Ampliar