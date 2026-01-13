Grupos de Sisbén reciben ayudas del gobierno o subsidios en 2026: Así puede saber si es beneficiario

En Colombia, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, conocido popularmente como ‘SISBÉN’, tiene como objetivo clasificar la población de todo el territorio de acuerdo a sus condiciones de ingresos monetarios y vida.

Esta clasificación ha de permitir identificar, centralizar y ordenar a las personas por su situación socioeconómica, sin embargo, esta entidad no entrega ni subsidios o ayudas del Gobierno, solamente permite que su base de datos, sea tomada en cuenta para que diferentes entidades puedan distribuir recursos del Estado.

Grupos de Sisbén reciben ayudas del gobierno o subsidios en 2026

Quienes hagan parte de los grupos de Sisben, es posible que pueda acceder a diferente programas sociales de vivienda, salud, educación, razón por la que, se le ha de recomendar a los colombianos mantener sus datos actualizados, participando en las encuestas que realiza el personal de la entidad.

De acuerdo con la página oficial de Sisben (Sisben.gov.co) la comunidad colombiana puede acceder a los siguientes programas sociales:

ICBF

ICETEX

Generación E Excelencia

Régimen Subsidiado de Salud

Vivienda

Prosperidad Social

Exención en el pago de la cédula de ciudadanía

Programa de Alimentación Escolar PAE

Unidad para las Víctimas

Para saber si es beneficiario de algunos de los programas puede realizarlo en la página oficial de cada entidad.

Paso a paso par actualizar los datos del Sisbén

I ngrese al Portal Ciudadano del Sisbén: https://portalciudadano.sisben.gov.co/ (en línea gratuita disponible para todos).

https://portalciudadano.sisben.gov.co/ (en línea gratuita disponible para todos). Regístrese con sus datos personales o inicia sesión si ya tienes una cuenta.

Seleccione la opción “Actualizar datos” o “Solicitud de encuesta”.

Ingrese la información completa de todos los integrantes del hogar, incluyendo identificación, domicilio e ingresos.

incluyendo identificación, domicilio e ingresos. Complete todos los campos obligatorios y acepte los términos y condiciones.

Envié la solicitud y esperé la validación por parte del Sisbén, la cual suele tardar varios días hábiles.

¿Cuáles son los grupos del Sisben?

Grupo A

Pobreza Extrema: Desde A1 al D5

Grupo B

Grupo C

Vulnerable: Desde C1 al C18

Grupo D

Población no pobre, no vulnerable: Desde D1 al D21

Actualización datos del Sisbén en el 2026

Durante este 2026 el Sisbén actualizará los registros administrativos, que son datos de salud, empleo y educación, realizados por entidades públicas y privadas.

Gracias a dichos datos, se logrará unir la información con las encuestas realizadas directamente por el Sisbén, para validar que la información entregada concuerde y también actualizar la faltante.

¿A quiénes les cambia el Sisbén en 2026?

Por el momento, Departamento Nacional de Planeación indicó que, esta actualización se implementará en Bogotá, Medellín, Cali. Barranquilla y Boyacá, especialmente en Jericó.

