¿Dejar de tomar café ayuda a bajar de peso? Expertos responden: Recomendaciones y alternativas

El café se ha convertido en una bebida importante en la vida cotidiana de muchas personas alrededor del planeta. Esto se debe a que, su sabor profundo y su fragancia lo hacen atractivo tanto para momentos de descanso como para jornadas de trabajo.

Además, en numerosos lugares del mundo, tomar café es un hábito social que une a las personas y acompaña distintas actividades del día, puesto que, esta bebida aporta energía y concentración.

Gracias a su componente estimulante, el café es elegido para mantenerse activo y alerta, especialmente en las mañanas o durante largas horas de estudio y trabajo.

¿Es saludable tomar café?

De acuerdo con la ‘Clinica Mayo’, el centro médico académico sin fines de lucro, líder mundial en atención médica, investigación y educación, tomar café puede ser saludable, puesto que, según estudios realizados, quien bebe café tiene menos riesgo de muerte.

Esto se debe a los beneficios relacionados con la cafeína, puesto que, se identificó que, beber entre 3 a 4 tazas de café, se tiene menos riesgo de tener una complicación cerebrovascular. Incluso, se resalta que ayuda a evitar el cáncer de boca, garganta y sistema digestivo.

Sin embargo, la entidad indica que en el momento de consumir esta bebida como cualquier otro alimento se debe moderar su consumo y acoplarlo a una buena dieta.

¿Dejar de tomar café ayuda a bajar de peso?

El grupo de expertos de la ‘Clinica Mayo’, explica que, el dejar de tomar café puede ayudar a bajar de peso, sin embargo, todo depende de la cantidad que toma a diario.

Ya que, solo una taza de café cuanta con menos de cinco calorías y no tiene grasa, pero, si en su momento añade otro ingrediente, como es el azúcar, este puede presentar calorías adicionales.

“Un estudio demostró que añadir solo 1 cucharadita de azúcar a una taza de café al día estaba relacionado con el aumento de peso” Explica la Clínica Mayo en su portal oficial.

Recomiendan que si está en búsqueda de bajar de peso, lo más recomendable es utilizar leche de origen vegetal, evitar endulzado y revisar detalladamente las etiquetas para identificar las calorías que tiene el producto.

Recomendaciones y alternativas

Bajar de peso no significa renunciar por completo a los pequeños placeres diarios, como el café. Como lo ha de mencionar el técnico de dietética y máster en nutrición, Manuel Jiménez, con algunos ajustes en la forma de consumirlo y acompañándolo de hábitos saludables, es posible integrarlo a un plan de control de peso sin afectar los resultados.

La clave está en la moderación, la elección de ingredientes adecuados y un estilo de vida equilibrado.

Consumir café solo o con edulcorantes sin calorías en lugar de azúcar.

Evitar cremas, siropes y acompañamientos altos en grasa o azúcar.

Preferir leche descremada o bebidas vegetales sin azúcar añadida.

Mantener una alimentación balanceada rica en frutas, verduras y proteínas.

Complementar el consumo de café con agua o infusiones naturales.

Realizar actividad física de forma regular y cuidar las horas de descanso.

