Cuánto es lo máximo que puede subir cuota de administración en 2026 según Ley Propiedad Horizontal // Caracol Radio

Con la llegada del 2026 y el reciente decreto del aumento del Salario Mínimo Legal Vigente (23.7%), millones de propietarios y arrendatarios en Colombia se hacen la misma pregunta: ¿cuánto aumentará mi cuota de administración este año?

Aunque muchos esperan que el alza se limite a la inflación (IPC), la realidad financiera de los conjuntos residenciales dicta otro rumbo. Aquí te explicamos lo que dice la Ley 675 de 2001 y por qué este año el golpe al bolsillo podría ser mayor.

Le puede interesar: Aumento de pensiones 2026: ¿Cuánto subirá su mesada si gana más de 2 millones de pesos?

¿Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal (Ley 675)?

Es un mito común creer que existe un “tope legal” fijo para el aumento de la administración. La realidad es que la Ley 675 de 2001 no establece un porcentaje máximo ni mínimo de incremento.

El artículo 38 de dicha ley determina que el aumento depende directamente del presupuesto de gastos aprobado por la Asamblea General de Copropietarios. En resumen: la cuota subirá lo necesario para cubrir los gastos de mantenimiento, vigilancia, aseo y administración del edificio o conjunto.

El dilema del 2026: ¿IPC o Salario Mínimo?

Históricamente, las asambleas intentan subir las cuotas basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año anterior (que cerraría el 2025 cerca del 5.5% - 5.8%), para no afectar tanto a los residentes.

Lea también: Atención arrendatarios: así se calculará el aumento del arriendo de vivienda para 2026

Sin embargo, para este 2026, aplicar solo el IPC podría dejar a las copropiedades en déficit. ¿La razón? Los costos operativos han subido muy por encima de la inflación:

Vigilancia y Aseo (El factor crítico): Estos contratos suelen representar entre el 60% y 70% del presupuesto de un conjunto. Al estar indexados al salario mínimo (que subió un histórico 23.7%), las empresas de seguridad aumentarán sus tarifas proporcionalmente. Reducción de Jornada Laboral: La implementación progresiva de la reducción de la jornada laboral encarece los turnos y las horas extras del personal operativo.

Proyecciones: ¿Cuánto subirá realmente?

Expertos en propiedad horizontal y gremios como las Lonjas de Propiedad Raíz estiman que, para mantener la salud financiera de las copropiedades, el incremento real en 2026 oscilará entre un 12% y un 25%, dependiendo del nivel de servicios (piscinas, zonas húmedas, seguridad 24/7) que tenga el conjunto.

Vea también: Emergencia económica: Cambia el Impuesto al patrimonio y sube sobretasa a bancos

El dato clave: Si su conjunto residencial tiene vigilancia privada las 24 horas, es prácticamente imposible que la administración suba solo el IPC (5.5%). Prepárese para un ajuste más cercano al alza del salario mínimo.

Recomendaciones para la Asamblea

Si usted es propietario y asistirá a la asamblea de febrero o marzo, tenga en cuenta: