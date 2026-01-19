Pago de cesantías 2026: ¿Quiénes no reciben el giro y por qué? Tipo de contrato influye

Cesantías en toda Colombia

El 14 de febrero de 2026 es la fecha límite para realizar el pago de cesantías correspondientes al año anterior. Respecto a los intereses de las cesantías, tendrá plazo de pago único hasta el 31 de enero.

Este derecho es uno de los más importantes en materia laboral, asegurando la seguridad social de los trabajadores.

Qué son las cesantías y cómo se pagan

Acción jurídica (Cortesía: Getty Images) Ampliar

Las cesantías son una prestación obligatoria que debe ofrecer el empleador a sus trabajadores por cada año trabajado, o en casos en que no se haya cumplido este, una cantidad proporcional al período laborado. Se le paga un mes de salario adicional como forma de auxilio ante situaciones de desempleo.

Estas se calculan bajo la siguiente fórmula: Cesantías = (Salario mensual × Días trabajados) / 360

El cálculo de estas variables debe ajustarse de acuerdo con factores excepcionales como ajustes de salario o licencias laborales (incapacidades) que haya tenido cada empleado.

Además, cabe aclarar que las vacaciones no son contempladas para una deducción de las cesantías, ya que son un descanso remunerado que mantiene todos los derechos contemplados en el contrato. Una liquidación incorrecta puede derivar en reclamos o sanciones.

En caso de incumplimiento, se debe pagar un día de salario por cada día de retraso (Ley 50 de 1990).

Existen entidades autorizadas para recibir estas dádivas. Entre ellas se encuentran:

Fondos privados: Porvenir; Protección; Colfondos o Skandia.

Porvenir; Protección; Colfondos o Skandia. Entidades públicas: Fondo Nacional del Ahorro (FNA)

¿Quiénes no aplican para el pago de cesantías?

Apretón de manos (Cortesía: Getty Images) / Prapass Pulsub Ampliar

De acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo colombiano, las personas que devengan más de 10 salarios mínimos mensuales vigentes (SMMV) y tienen pactado un salario integral no recibirán cesantías en enero. Esto es debido a que esta cifra ya está incluida en el 30% del factor prestacional que hace parte del pago mensual. En otras palabras, su salario integral contempla de manera anticipada este beneficio.

Las cesantías tampoco son consideradas en contratos por prestación de servicios, ya que por su naturaleza civil o comercial, no se considera una relación laboral formal como otros contratos, por lo que no genera derecho a prestaciones sociales como las cesantías.

¿Qué son los intereses de cesantías?

Son un beneficio otorgado y regulado por la ley que también debe pagar el empleador por cada laburante que decide mantener sus cesantías guardadas dentro de su fondo de pensión. Estos corresponden al 12% anual sobre el valor acumulado en cesantías durante el año o a la proporción correspondiente según los días efectivamente trabajados.

Este derecho aplica para todos los trabajadores formales del país, sin importar si tienen contrato a término fijo, indefinido o por obra, siempre y cuando mantengan el valor de sus cesantías guardado durante estos ciclos.

Este beneficio se calcula de la siguiente forma: Cesantías × días trabajados × 0.12/360.

Sin embargo, acótese que gracias a la reciente reforma laboral de 2025, se introduce la posibilidad de mensualizar el pago de los intereses sobre las cesantías, en búsqueda que los beneficiados puedan tener mayor liquidez durante el año en vez de esperar a un único pago. En ese caso, empleadores y empleados pueden pactar por escrito el pago mensual del 1% del salario base, en lugar de realizar un único desembolso, o sea, el del 31 de enero.