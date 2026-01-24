¡Prográmese! Bancolombia anuncia suspensión de la app por mantenimiento: Fechas y horarios

Bancolombia anunció a sus clientes novedades que presentarán sus servicios digitales a través de su aplicación. El banco, que cuenta con más de 30 millones de clientes entre personas y empresas en los países donde opera, informó la suspensión temporal de su aplicación móvil por cuenta de una actualización en sus sistemas que adelantará, lo que implica que algunos de sus servicios se verán interrumpidos para adelantar mejoras en su plataforma tecnológica.

Por medio de su aplicación móvil y sus plataformas digitales es posible realizar diferentes diligencias y trámites como consultas de saldo, solicitud de productos, manejo de dinero, entre otros. Estas funciones evitan que los usuarios tengan que ir a las sucursales físicas del banco, lo que radica en un ahorro de tiempo y en comodidad.

Como ha sucedido en otras oportunidades durante el año 2025 donde se realizaron varias de estas actualizaciones, este tipo de acciones buscan mejorar la seguridad, mantener la continuidad del servicio y, por supuesto, corregir errores que pueda presentar la aplicación. De esta manera, se espera que los usuarios no queden afectados por este tipo de actividades.

¿Cuándo y a qué hora se realizará la suspensión de la aplicación de Bancolombia?

Según lo informó el banco, la intervención en la plataforma móvil se llevará a cabo el día domingo 25 de enero de 2026 desde las 3:00 de la mañana hasta las 7:00 a.m. Durante este periodo de cuatro horas se ejecutará un mantenimiento de rutina que se desarrolla durante un horario de baja actividad. De esta manera, se espera que la operación de arreglo no afecte a los usuarios o tenga un menor impacto.

Con este proceso de arreglo se espera que baje la probabilidad de fallas en esta plataforma que generalmente afectan a la mayoría de los usuarios. Es importante que los usuarios de la institución bancaria se programen para realizar sus transferencias antes o después de este corte en el servicio.

Asimismo, es importante evitar realizar múltiples intentos de ingreso durante la suspensión, ya que esto podría generar bloqueos temporales de las cuentas. También se sugiere utilizar canales presenciales o líneas telefónicas de atención, y mantener las aplicaciones actualizadas para garantizar un mejor desempeño y reducir la posibilidad de errores técnicos.

La entidad señaló que, aunque su plataforma quedará suspendida hasta que finalice el mantenimiento, habrá otros servicios en funcionamiento. Se podrán realizar transferencias a cuentas de Bancolombia inscritas por montos de hasta 30 millones de pesos y en las cuentas no inscritas se podrá depositar hasta 3 millones de pesos. También se podrá realizar pagos en compras con tarjetas físicas y retiros de dinero en cajeros automáticos.

Lo ideal es que si debe hacer algún tipo de movimiento entre esos horarios establecidos, se programe con tiempo para evitar algún retraso y tenga en cuenta que la aplicación no estará en funcionamiento.

