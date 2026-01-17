¿Cuál es el tope de inembargabilidad de Nequi en 2026? Valor oficial, según circular 0058

Nequi es una de las billeteras digitales de más renombre y, además, más usadas en Colombia. Esta plataforma se ha convertido para muchos ciudadanos en una extensión financiera a la hora de realizar diversos pagos y, así mismo, recibir su dinero, incluso, de parte de su trabajo.

Ahora, aunque estas billeteras digitales no reemplazan a las cuentas bancarias y estas últimas no quedan rezagadas ante el ‘boom’ de esas plataformas, sí es un hecho que hoy por hoy tienen una importancia que las han llevado a que sean tenidas en cuenta por los entes tributarios y legislativos del país en diferentes trámites de su jurisdicción.

Es el caso de, por ejemplo, los embargos. Por eso, en Caracol Radio le contamos todo lo que debe saber acerca de la relación de Nequi con este aspecto.

¿Se puede embargar una cuenta de Nequi?

La respuesta corta es sí. Esto porque Nequi funciona, como tal, como un depósito de bajo monto o como cuenta de ahorros.

Esto quiere decir que como todas las cuentas de Nequi poseen “todos los servicios como pagar o sacar plata”, pues “también está sujeto a las mismas normas y decisiones legales, incluyendo los embargos”, dice la misma entidad en su página web.

Y es que cabe recordad que esta billetera digital al tener casi que las mismas características de una cuenta bancaria, pues está vigilada por Superintendencia Financiera, lo que hace que esté sujeta al cumplimiento de sus normas.

¿Por qué se embarga una cuenta de Nequi?

En este apartado vale aclarar que la decisión no depende, como tal, de Nequi. La billetera digital únicamente obedece a lo que un juzgado o alguna entidad judicial o tributaria solicita.

Dentro de los motivos que hay por los cuales se embarga una cuenta de Nequi están los siguientes, según explican en su web:

Hay un proceso judicial en su contra (por ejemplo, si alguien lo demanda porque le debe plata).

Tiene deudas con impuestos (predial, vehicular, industria y comercio, etc.).

Por multas (como de tránsito o por incumplir alguna norma).

Ahora, así como se puede embargar la cuenta, también hay un límite de inembargabilidad.

¿Qué es el límite de inembargabilidad?

La definición de este aspecto es muy simple. Se trata del monto mínimo de dinero “que por ley no se puede embargar en su Nequi. Esa plata debe quedar libre para que pueda cubrir sus gastos, incluso si tiene un embargo encima”.

Ahora, cabe aclarar que el límite puede variar dependiendo del ente que solicite el embargue, por ejemplo si lo ordena un juez o lo ordena la DIAN.

¿Cuál es el límite de de inembargabilidad de Nequi para 2026?

En esa línea, y como ya se mencionó, el monto varía.

Si lo ordena un juez, el caso es así:

“El límite entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 es de $55.099.308 pesos“, explicaron.

Si lo ordena una entidad del Estado (cobro coactivo):

“Para el 2026 el límite es de $26.710.740 pesos y se aplica sobre la cuenta de ahorros más antigua que tenga entre Bancolombia y Nequi (recuerde que Nequi es una línea de negocio de Bancolombia)“, dijeron.

Ahora, como ejemplo, si a usted le ordenan el embargo de ese Nequi, pero tiene un monto menor a las sumas que anteriormente se nombran, su dinero está protegido, pues no supera el límite.

En caso de superarlo, sí se embarga.

¿Cuándo no aplica el beneficio del límite de inembargabilidad?

Sin embargo, Nequí explica que "este beneficio no aplica si el embargo viene de un proceso de alimentos, sucesión o divorcio. En esos casos, su Nequi se embarga por completo".

Otro de los casos es cuando su cuenta de ahorros en Bancolombia es más antigua que su Nequi.