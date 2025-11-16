Economía

Bancolombia lanza opción de inversión para quienes buscan mejores rendimientos: ¿Cómo funciona?

Esta plataforma hace parte de las soluciones digitales de Valores Bancolombia y Fiduciaria Bancolombia

Mujer con un celular y al fondo una de las oficinas de Bancolombia (Fotos vía cortesía de Bancolombia y Getty Images)

Bancolombia, uno de los bancos con más clientes y usuarios en Colombia, cuenta con varios productos para hacer los servicios más sencillos. Además de cuentas de ahorro, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, rotativos y Certificados de Depósito a Término, ahora lanzó la plataforma Marketplace digital de inversiones, un entorno 100 % digital sustentado en las estructuradas ofertas de Valores Bancolombia y Fiduciaria Bancolombia. El propósito fundamental de esta iniciativa es acercar el universo de las inversiones a todos los segmentos sociales, sin replicar los límites del tradicional modelo bancario, y con un monto mínimo desde $50.000.

Con esta estrategia, Bancolombia busca atraer más de 15.000 nuevos usuarios para el año 2026, fortaleciendo el acceso a soluciones digitales inclusivas. El concepto de “tienda digital” se fundamenta en la idea de un ecosistema unificado que guíe al usuario, ayudándolo a elegir con base en su perfil de riesgo y horizonte de liquidez.

¿Cómo funciona Marketplace de inversiones Bancolombia?

El acceso a la plataforma se realiza a través de la Sucursal Virtual de Valores Bancolombia, donde el usuario debe ingresar al menú de Transacciones y seleccionar la opción “Investbot | Marketplace”. Este proceso ha sido simplificado para garantizar una experiencia digital intuitiva y segura. Para completar el registro, se requiere cumplir con los protocolos de seguridad establecidos, como el uso de códigos de acceso, y aceptar los términos y condiciones del servicio. Una vez cumplidos estos pasos, el cliente podrá iniciar su primera inversión con un solo clic, lo que refleja el enfoque de Bancolombia hacia la eficiencia y la comodidad en la gestión de inversiones.

Módulos disponibles en Marketplace de inversiones:

  • Invesbot

Asistente digital que proporciona portafolios guiados.

Cuatro perfiles disponibles: Renta Digital Conservador, Moderado, Crecimiento y Alto Crecimiento, cada uno con asignaciones automatizadas entre renta fija, variable y otras clases de activo.

Diseñado para clientes que prefieren un acompañamiento automatizado y diversificación eficiente.

  • Rentabilidades informadas

Los resultados acumulados hasta octubre de 2025 son significativos:

Cartera Invesbot: rango de rentabilidad efectiva anual (E.A.): 9,31 % – 21,21%.

  • Fondos de Inversión Colectiva:

Fondos vista: 8,19 % E.A.

Renta fija: 10,35 % E.A.

Fondos balanceados: 6,17 % E.A.

Renta variable: hasta 35,56 % E.A.

  • Fondos de Inversión Colectiva (FIC)

Permite selección directa de fondos, otorgando mayor control sobre activos y estrategia.

Disponibilidad de información detallada: rendimiento histórico, composición del fondo, perfil de riesgo, activos subyacentes y monto mínimo de apertura.

¿Cuáles son las ventajas de esta nueva opción de Bancolombia?

La nueva plataforma de inversiones de Bancolombia se destaca por su enfoque inclusivo, permitiendo que cualquier colombiano acceda a productos financieros sin necesidad de experiencia previa. Con montos mínimos desde $50.000, esta herramienta facilita el acceso a instrumentos que antes estaban reservados para usuarios con mayor capacidad económica.

