DIAN podría embargar su cuenta de Nequi y Daviplata por esta razón: Casos en los que aplica

Con la llegada del año 2026, los procesos de cobro coactivos por parte de las entidades tributarias han modificado sus reglas, afectando directamente a los usuarios de las billeteras digitales, que vienen en un crecimiento acelerado y que ya no podrán refugiarse en las apps móviles para guardar su dinero.

De acuerdo a este nuevo escenario, el apartado financiero en el país ha reconocido que Nequi y Daviplata se han consolidado como la herramienta principal para el manejo de dinero de millones de colombianos, quienes cada día pierden más la cultura del uso del efectivo; no obstante, esta digitalización de la banca ha venido acompañada de una modernización en los procesos de recaudo y cobro por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Las autoridades tributarias han dejado claro que, ante la ley, el dinero depositado en estas aplicaciones es tan embargable como el de una cuenta de ahorros tradicional. Por ello, las personas naturales están ahora bajo la lupa tanto como las grandes empresas.

¿Cómo funciona el embargo de una cuenta digital?

El proceso de embargo no es un acto arbitrario ni repentino, este sigue una ruta legal estricta definida por la normativa de cobro coactivo. Todo comienza con la emisión de un mandamiento de pago, un documento oficial donde la DIAN notifica al ciudadano el monto exacto de su deuda y le otorga un plazo determinado para ponerse al día o presentar una defensa legal.

Si el contribuyente ignora esta notificación, la DIAN procede con las medidas cautelares. El procedimiento técnico implica:

Notificación a los operadores: Se avisa a las entidades financieras (vigiladas por la Superintendencia Financiera) sobre la obligación.

Se avisa a las entidades financieras (vigiladas por la Superintendencia Financiera) sobre la obligación. Congelamiento inmediato: Las plataformas retienen los fondos disponibles en la cuenta hasta cubrir la totalidad de la deuda, incluyendo intereses de mora y sanciones acumuladas.

Las plataformas retienen los fondos disponibles en la cuenta hasta cubrir la totalidad de la deuda, incluyendo intereses de mora y sanciones acumuladas. Registro de bienes: Se realiza un seguimiento de otros activos que el deudor pueda poseer.

La “lista negra” de la DIAN para 2026

No todos los usuarios de Nequi o Daviplata deben preocuparse, pero la DIAN ha identificado perfiles específicos que están en la mira de los embargos este año. Estos son los casos en que la entidad puede intervenir:

Impuestos vencidos: Tener saldos rojos en el impuesto de renta, IVA o retención en la fuente.

Tener saldos rojos en el impuesto de renta, IVA o retención en la fuente. Incumplimiento de acuerdos: Personas que pactaron facilidades de pago en años anteriores y dejaron de cumplir con las cuotas .

Personas que pactaron facilidades de pago en años anteriores y . Omisión en declaraciones: Ciudadanos que no presentaron sus declaraciones tributarias a pesar de haber sido notificados, lo que generó liquidaciones de oficio por parte del Estado.

Ciudadanos que no presentaron sus declaraciones tributarias a pesar de haber sido notificados, lo que generó liquidaciones de oficio por parte del Estado. Desatención a requerimientos: Aquellos que ignoraron los mandamientos de pago enviados a sus correos electrónicos registrados.

El RUT y los derechos del ciudadano

A pesar del rigor de la medida, los ciudadanos conservan el derecho a verificar que el proceso haya cumplido con todos los requisitos legales de notificación. Sin embargo, la mayor vulnerabilidad ocurre cuando los datos de contacto están desactualizados.

En este 2026, la recomendación principal de los expertos es la actualización constante del Registro Único Tributario (RUT). Si su correo electrónico o teléfono en el RUT es antiguo, un mandamiento de pago podría llegar y usted nunca enterarse, lo que derivaría en un bloqueo de sus cuentas digitales en el momento menos pensado.