Bancolombia tiene remate de carros usados desde $12 millones: revise catálogo completo y requisitos

Las entidades bancarias en Colombia tienen a su disposición herramientas de financiación y catálogos de vehículos usados como una buena opción para las personas que buscan realizar compras en plena condición de garantía y seguridad.

De esta manera, entidades como Bancolombia ofrecen servicios complementarios de intermediación y financiamiento para la compra de carros, motos e incluso bicicletas usadas, valiéndose de las diferentes marcas dentro de su portafolio empresarial.

Ese es el caso de Tu360 Movilidad, un portal de Bancolombia que funciona como catálogo para comprar vehículos usados a precios competitivos y teniendo la oportunidad de conocer todas las características y la documentación antes de cerrar el trato.

¿Cómo comprar un carro usado en Tu360 Movilidad?

Se trata de una plataforma del Grupo Bancolombia en la que se ofertan vehículos usados, en calidad de intermediario, valiéndose de servicios como Renting Colombia, Carmax y Maxiautos (entre otros proveedores) para el catálogo vehicular y Sufi como compañía de financiamiento.

Esta plataforma está habilitada tanto para clientes de Bancolombia como para usuarios externos interesados tanto en comprar como en vender sus vehículos, los cuales provienen en su mayoría de concesionarios aliados, a partir de la finalización de arendamientos o leasing de flota empresarial, como resalta Renting.

Así las cosas, en Tu360 Movilidad podrá agendar una cita directa con el concesionario, ver el vehículo en el punto de venta y hasta agendar pruebas de manejo. Para ello, siga estos pasos:

Ingrese al portal Tu360 Movilidad En “Buscar vehículo”, ingrese las características de su interés a través de los filtros. Al encontrar el producto de su interés, seleccione “contactar con el vendedor”. Agende la cita con el concesionario aportando los datos solicitados y la fecha. Recibirá una confirmación en el correo electrónico. Una vez surtido este proceso, podrá acordar los términos para la compra con el vendedor por fuera del sitio, teniendo la oportunidad de apoyarse en los servicios financieros de Bancolombia a través de Sufi.

La plataforma deberá validar el pago completo del producto para generar una notificación al vendedor, quien tiene 24 horas hábiles desde recibida para confirmar la disponibilidad, aceptar y entregar el pedido.

¿Cuáles son los carros que está rematando Bancolombia?

Estos son algunos de los modelos de carros más económicos que se encuentran en la plataforma de Tu360 Movilidad:

Renault Clio Dynamique Fase II de 2006, 126.530 km, ubicado en Medellín: $12 millones.

Chevrolet Optra de 2007, 186.000 km, ubicado en Cajicá: $20 millones.

Nissan Sentra B13 de 2013, 90.000 km, ubicado en Bogotá: $29′900.000.

Hyundai Tucson GLS de 2006, 153.000 km, ubicado en Medellín: $32 millones.

Ford Fiesta de 2017, 156 km, ubicado en Palmira: $35 millones.

Volkswagen Voyage de 2016, 118.000 km, ubicado en Pereira: $35′900.000.

Por otra parte, entre los modelos más recientes y de mayor valor se encuentran, entre otros, las siguientes referencias: