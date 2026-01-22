Nequi lanza nuevo ‘salvavidas’ para personas que envían dinero por equivocación a otro número

En la era de la inmediatez digital, enviar dinero se ha vuelto tan sencillo como escribir un número de teléfono. Sin embargo, esa misma facilidad se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para miles de colombianos que, por un segundo de distracción o un dedo mal ubicado, terminan transfiriendo sus ahorros, el pago del arriendo o la cuota del mercado a un completo desconocido.

Las billeteras digitales, encabezadas por Nequi, Daviplata y otras plataformas similares, se han integrado por completo a la vida cotidiana.

No obstante, la rapidez con la que se realizan las transacciones deja poco margen para el error, y cuando este ocurre, las consecuencias pueden ser devastadoras.

Nequi ofrece “salvavidas” a usuarios que se equivocan de número

Teniendo en cuenta que esta se volvió una situación repetitiva para los usuarios de Nequi, la aplicación ha fortalecido su estrategia de acompañamiento y ha implementado una serie de “salvavidas” tecnológicos y procedimentales para quienes cometen errores al enviar dinero. La plataforma ha dejado de ser un simple espectador para convertirse en un intermediario activo en la recuperación de fondos.

El primer salvavidas es preventivo: antes de confirmar el envío, la aplicación muestra las iniciales del nombre del destinatario. Este pequeño detalle permite al usuario detectar inconsistencias y cancelar la operación antes de que sea demasiado tarde.

Qué hacer si ya envió dinero al número equivocado en Nequi

Para quienes ya cometieron el error, Nequi integró la función “Pedir Plata” directamente asociada al movimiento errado. Desde el historial de transacciones, el usuario puede enviar una solicitud formal de devolución al receptor, acompañada de un mensaje explicativo.

Si esta vía no funciona, el verdadero respaldo entra en acción a través de los canales oficiales de atención. Un equipo especializado inicia una gestión de intermediación y contacta al receptor para explicarle la situación.

Consecuencias legales de quedarse con dinero ajeno en Colombia

Durante este proceso, Nequi recuerda que retener dinero recibido por error puede constituir el delito de “aprovechamiento de error ajeno”, contemplado en el Artículo 252 del Código Penal colombiano, el cual conlleva sanciones legales.

Aunque la plataforma aclara que el éxito del proceso aún depende de la ética del receptor, estas nuevas capas de verificación y mediación oficial representan una luz de esperanza y un respaldo institucional que antes no existía para el usuario común.

Esta situación no solo genera pérdidas económicas, sino que también ha abierto la puerta a nuevas modalidades de estafa. Delincuentes aprovechan estos errores para triangular dineros ilícitos, extorsionar a los usuarios o exigir “recompensas” a cambio de devolver el dinero enviado por equivocación.