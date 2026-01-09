Bancolombia entregó tres recomendaciones para evitar fraudes en este comienzo de año

Medellín

Bancolombia entregó tres recomendaciones básicas, para que las personas que tienen cuentas bancarias cuiden sus recursos y no caigan en los engaños de manera física o digital.

Juan Camilo Zuluaga, vicepresidente de Servicios para Clientes y Empleados de Bancolombia, dijo que “recomendamos siempre tres palabras para fortalecer a los colombianos frente al fraude: parar, pensar y actuar. Con esto queremos decirles: deténganse antes de entregar cualquier información o realizar una transacción, reflexionen sobre lo que les están pidiendo y actúen consultando los canales oficiales de Bancolombia. Este hábito puede marcar la diferencia entre caer en una estafa y mantener la seguridad financiera intacta”.

Cuidado con las compras en los comercios electrónicos

La primera recomendación que entregó Bancolombia está relacionada con las compras en línea, que, aunque cada vez son más fáciles y rápidas, obligan a tener mayores retos para la prevención del fraude.

Para evitar este tipo de engaños, se debe comprar en las aplicaciones o sitios web oficiales de los comercios, se debe desconfiar de las ofertas cuando tienen precios excesivamente bajos y se deben revisar los comentarios de reputación del comercio en las redes sociales y página web.

Como parte de las labores preventivas, nunca se debe entregar por mensajes de texto, llamadas o enlaces, ningún dato confidencial como los usuarios, claves, números de tarjeta o códigos de seguridad de las cuentas bancarias.

Es importante que siempre se busquen los comercios oficiales y verificados, lo mismo que las páginas web o plataformas, como parte de la protección de la información y del dinero.

Identificar y hacerle frente a la ingeniería social

El arte de la manipulación psicológica para lograr engaños, o ingeniería social, es uno de los mecanismos que más utilizan los delincuentes para engañar a las personas.

Los interesados en el fraude buscan la información confidencial, aprovechando la confianza o las emociones de los incautos, logrando acceder a sistemas o datos bancarios.

Entre las herramientas más conocidas está la suplantación de identidad por medios electrónicos o phishing, pueden instalar software malicioso en los dispositivos o ejecutar ciberataques.

Por lo general, el engaño viene de personas que se hacen pasar por funcionarios de entidades bancarias, de empresas de confianza, y generalmente utilizan la llamada telefónica para acceder a la información, pero también pueden acudir por medio de sitios engañosos.

En este caso, se debe prevenir caer en la intención de los delincuentes para que los usuarios entreguen información confidencial, a pesar de las razones que puedan entregar a las personas para que den sus datos, las presionan con mensajes de urgencia y pueden acudir a decir que tienen información privada.

Bancolombia aclaró que, si la persona “recibe mensajes, correos, llamadas o videollamadas solicitando datos personales, la clave del cajero, códigos de seguridad o confirmaciones de transferencias, deténgase y no proporcione ninguna información. Recuerde que los delincuentes aprovechan el miedo y la urgencia para manipularlo”.

En esta y cualquier entidad bancaria, cuando se tenga una comunicación sospechosa, se debe reportar el caso por medio de los canales oficiales del banco y nunca se deben descargar archivos de fuentes desconocidas.

Alertó este banco que una modalidad usada por los delincuentes es crear perfiles de WhatsApp haciéndose pasar por asistentes virtuales, que están disponibles para responder preguntas y orientar en la gestión de los productos financieros, en este caso, se debe verificar el número oficial que se tiene en las páginas web de los bancos.

Evitar los fraudes con dinero en efectivo

La tercera recomendación está relacionada con prevenir diversas modalidades de robo con dinero en efectivo como el fleteo o el cambiazo.

Si es estrictamente necesario manejar altas cifras de dinero en efectivo, se debe evitar caminar largas distancias tras realizar retiros y se debe procurar estar acompañado por una persona de confianza o solicitar el apoyo de la Policía.

Es importante la discreción a la hora de realizar las transacciones y no se debe aceptar la ayuda de extraños en cajeros, sucursales o corresponsales bancarios.

Además, recomiendan siempre mantener las tarjetas a la vista, cambiar periódicamente las claves y evitar manipular grandes sumas de dinero gracias a los medios digitales como las transferencias.