Michelle Char rindió homenaje a la danza de Los Goleros con diseño de la EDA

La reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Michelle Char Fernández, deslumbró al público al lucir el vestuario “Vuelo de Tradición”, una propuesta estética y conceptual creada por talentos de la Escuela Distrital de Artes, en homenaje a la danza de los Goleros, una de las expresiones folclóricas más emblemáticas del departamento del Atlántico.

El atuendo exaltó esta danza tradicional originaria de Sabanalarga desde 1919, reconocida por su narrativa simbólica que recrea la cacería de un burro moribundo por aves carroñeras, acompañada por ritmos autóctonos de flauta de millo, maracas y tambor, en una puesta en escena cargada de fantasía, poesía e interacción animal.

Un tributo al patrimonio cultural

El vestuario fue diseñado por egresados de la más reciente promoción del programa de Elaboración de Vestuarios y Tocados para el Carnaval de la EDA, reafirmando el compromiso de la institución con la formación artística y la preservación del patrimonio cultural del Carnaval de Barranquilla.

En la creación de la pieza participaron Miller Gutiérrez, Elías Viñas y Daniela Cera, quienes reinterpretaron la danza de los Goleros desde una mirada contemporánea, manteniendo intacta su esencia simbólica y su valor tradicional dentro de la fiesta.

La confección se destacó por el uso de flecos de cristales color negro humo sobre una base de tul recamada en canutillos, evocando la fluidez del ave en pleno vuelo. La máscara, adornada con cristales, simbolizó la tradición convertida en joya cultural, mientras que las alas elaboradas con plumas de gallo y faisán representaron la libertad, el retorno constante al Carnaval y la vigencia de una tradición que sigue alzando vuelo.