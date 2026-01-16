El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Absolutamente diferente: Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla, por lectura de bando

Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, conversó con 6AM W a propósito de la lectura del bando que le dará poder en medio de esta histórica festividad colombiana.

“Tiene un nombre que se llama raíz negra. Será un homenaje a todo eso que ha dado tanto por nosotros, esos bailes como el mapalé, el bullerengue, que gracias a ellos tenemos el Carnaval de Barranquilla”, dijo.

Además, contó que es un espectáculo que llevan preparando desde septiembre de 2025, por lo que será “algo absolutamente diferente”.

Tras la lectura del bando, expresó que “no hay freno, se viene el Carnaval hasta el miércoles de ceniza”. Contó que luego se viene la guacherna, luego la coronación, la batalla de flores, la gran parada de tradición, la gran parada de fantasía y Joselito Carnaval.

Escuche la entrevista completa aquí: