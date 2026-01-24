La tradición brilló en el Festival de Danzas Especiales en la Plaza de la Paz

Con una masiva participación y una vibrante muestra de identidad cultural, el Fin de Semana de la Tradición inició con éxito este viernes en la Plaza de la Paz, escenario del Festival de Danzas Especiales y de Relación, uno de los eventos más representativos del Carnaval de Barranquilla.

Más de 90 grupos folclóricos protagonizaron la jornada, llevando al público un recorrido por la historia, las raíces y la riqueza cultural que mantienen viva la Fiesta. En total, durante el día se presentaron 220 grupos, sumando las agrupaciones del Festival y la primera jornada del Semillero del Carnaval de los Niños.

El evento contó con la participación de la reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char Fernández, quien lució un traje inspirado en la Danza de los Goleros, acompañada por el Rey Momo Adolfo Maury. A su vez, el Rey Momo del Carnaval de los Niños, Joshua Ortiz, rindió homenaje a la danza del Caimán, mientras que Sharon Acosta, reina infantil, exaltó a las aves como símbolo cultural.

Homenaje a la danza del Paloteo Mixto

Uno de los momentos más emotivos fue la exaltación de la danza del Paloteo Mixto, que celebró 90 años de historia. El reconocimiento fue recibido por su director, Ángel Barrios, representante de la tercera generación de esta tradicional danza guerrera.

Con este evento, Carnaval de Barranquilla reafirma el valor de las danzas y grupos folclóricos como pilares de la transmisión cultural y del patrimonio inmaterial de la ciudad, dando apertura a un fin de semana dedicado a la diversidad y la tradición.

La programación continúa este sábado con la segunda jornada del Semillero del Carnaval de los Niños, a partir de las 10:00 de la mañana, y la esperada Fiesta de Comparsas, donde el colorido y la energía de estas expresiones llenarán nuevamente la Plaza de la Paz ante miles de asistentes.