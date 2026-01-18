Carnaval 2026: Michelle Char declaró abierto su reino de sabor y delicia

Con una puesta en escena imponente y simbólica, Barranquilla dio inicio oficial al Carnaval 2026 con un Bando inolvidable, que conectó la fiesta con sus raíces ancestrales y la identidad afrocaribeña.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Más de 18 mil carnavaleros se congregaron en el Estadio Romelio Martínez, que abrió sus puertas desde las 4:00 de la tarde para recibir al público en un escenario transformado con pantallas LED, drones y tecnología de última generación, creando una experiencia inmersiva sin precedentes.

En escena, más de 700 bailarines acompañaron a la reina del Carnaval 2026, Michelle Char Fernández, en un homenaje al legado africano y su profunda huella en la cultura del Caribe colombiano.

Lea también: Absolutamente diferente: Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla, por lectura de bando

La soberana recibió las llaves de la ciudad de manos del alcalde Alejandro Char, luciendo el vestido ‘Mulata de colores’, una fantasía del diseñador Jean Robechi inspirada en la cultura que converge entre el río y el mar.

En el mismo acto, el Rey Momo, Adolfo Maury Cabrera, recibió el Cetro de Mando, mientras que los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon Acosta y Joshua Ortiz, recibieron los bastones que los acreditan como líderes de la fiesta infantil.

“Barranquilla está feliz porque has hecho un Carnaval espectacular; te has metido a los barrios, te forjaste en Fuerza Negra y le has dado mucha importancia a los grupos folclóricos”, expresó el mandatario distrital, al entregar a la reina el poder simbólico para dirigir la ciudad hasta el Miércoles de Ceniza.

Lea también: ¿Cuáles son los 4 días del Carnaval de Barranquilla? Programación completa de desfiles y eventos

La obra central, dirigida por Pedro Díaz, inició con un tributo a África y avanzó hacia uno de los momentos más trascendentales de la historia: la diáspora africana y la transformación cultural que dio origen al Carnaval de Barranquilla. La narrativa celebró la riqueza musical y dancística del Caribe afroantillano, con una emotiva exaltación a San Basilio de Palenque como cuna de resistencia y libertad, en las voces de cantadoras como Lina Babilonia y La Carmen.

El recorrido cultural desembocó en el Carnaval de Barranquilla con danzas emblemáticas como el mapalé, el son de negros y el congo, protagonizadas por el Congo Grande de Barranquilla, dirigido por el Rey Momo. Este momento destacó el traspaso generacional de saberes, representado por la presencia de su nieto Isaac y del Rey Momo del Carnaval de los Niños, Joshua Ortiz, en un simbólico relevo del turbante y la tradición.

El espectáculo cerró con la esencia popular de los barrios barranquilleros y las tradicionales verbenas, rindiendo homenaje a las casetas, en un segmento liderado por las reinas populares, la reina Michelle y Sharon Ortiz, reina del Carnaval de los Niños, quien cautivó al público con su talento en escena.

El momento cumbre llegó con el tradicional grito de “¡Aquí suenaaa!”, en la voz del legendario Mike Char, abuelo de la soberana, dando paso a la lectura del Bando 2026. El documento, compuesto por nueve decretos y escrito por Alberto Martínez y su hijo Mateo Martínez, plasmó la visión creativa y el sentir popular de la reina.

Para este acto, Michelle Char Fernández lució un vestido diseñado por Alfredo Barraza, compuesto por cinco piezas —tocado, pulsos, pechera, body y falda— elaboradas con miles de cristales y gemas, combinando técnicas artesanales y alta fantasía.

Entre los principales decretos, la reina invitó a desempolvar las polleras y los sombreros, recordando que “en Quilla nadie es extranjero”, exaltó a los homenajeados del Carnaval 2026 como guardianes de la memoria viva de la fiesta, destacó las raíces afro como esencia del Carnaval, celebró la onceava estrella del Junior de Barranquilla —declarándose la reina de la 11— con saludos de Jermaín Peña y Luis Díaz, y ratificó a Barranquilla como casa de la Selección Colombia.

Finalmente, la soberana reconoció el trabajo de hacedores, artistas, coreógrafos y artesanos, invitó a vivir la fiesta con alegría y responsabilidad, y decretó oficialmente abierto el reino del Carnaval desde ese momento y hasta el Miércoles de Ceniza.

El Bando 2026 cerró con un gran espectáculo musical a cargo de Grupo Niche, Iván Villazón, Chelito de Castro y los champeteros J Black, Cofee el Cafetero, Jader Tremendo y Luister La Voz, exponentes del patrimonio musical del Caribe, sellando una noche histórica que confirmó que Barranquilla ya vive y respira Carnaval.