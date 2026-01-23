Pacto por Colombia: Esta es la lista a la Cámara por Bogotá a la que le apuesta Roy Barreras

No paran las apuestas de los precandidatos para conformar su grupo en las elecciones del próximo 8 de marzo.

Roy Barreras, por ejemplo, el candidato presidencial del Partido de La Fuerza, y, quien tiene, además, el coaval del Partido de la ASÍ, Alianza Social Independiente, presentó los 18 candidatos por los que le apuesta un lugar en la Cámara de Representantes por Bogotá.

La lista fue presentada en un evento realizado en el Barrio Cundinamarca, donde los 18 candidatos a la Cámara de Representantes por Bogotá, de ‘Nuestra Fuerza’,* suscribieron varios compromiso con la capital de la República:

1. Moverse sin castigo: Menos trancones, transporte digno.

2. Barrios seguros: Seguridad que se sienta en la cuadra.

3. Trabajo y oportunidades: Apoyo al empleo y a la economía popular.

4. Vivir mejor: Vivienda digna y servicios justos.

5. Cuidar la plata de la gente: Transparencia y cero corrupción.

6. Contrato Social por la Dignidad: Políticas públicas para todos.

¿Quiénes son los 18 candidatos a los que le apuesta Roy Barreras?

1.Libardo Asprilla

2.Francisco Castañeda

3.Dayana Córdoba

4.Jairo Calderón

5.Andreina Páez

6.Ruth Cruz

7.Julián David Chacón

8.Mabel Sua

9.Gina Paola Díaz

10.Yeny Romero

11.Juan Realpe

12.Josefina Villamil

13.Manuel José Chitiva

14.John Fredy Correa

15.Winston Ferney Idrobo

16.Karina Rincon

17.Alejandro Osma

18.Alejandro Rivera.