ONU instó a adoptar medidas sólidas para salvaguardar las elecciones en 2026 en Colombia

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió adoptar medidas de seguridad sólidas para salvaguardar las próximas elecciones al Congreso y la Presidencia en Colombia, según el más reciente informe presentado por el secretario general, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad.

El documento señala que es necesario mantener y consolidar la ampliación de la participación electoral en zonas históricamente afectadas por el conflicto armado, con el fin de garantizar procesos libres y seguros.

En el informe también se reporta que durante 2025 fueron verificados 45 asesinatos de firmantes del Acuerdo de Paz, lo que representa un aumento del 36 % frente a 2024. Desde la firma del Acuerdo Final, Naciones Unidas ha documentado 487 excombatientes asesinados.

Adicionalmente, la ONU informó que recibió 13 denuncias de masacres con 33 víctimas, 33 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos y reportes de 6.500 personas afectadas por desplazamiento forzado en los últimos meses de 2025.

Sobre la implementación del Acuerdo de Paz, el secretario general reiteró que el acuerdo tiene carácter integral y debe implementarse en su totalidad para cumplir su promesa de justicia, reconciliación y transformación territorial.

En materia rural, Naciones Unidas recordó que la reforma rural integral es considerada una “piedra angular para la paz” y destacó los avances reportados por el Gobierno en entrega y formalización de tierras.

Este es el documento emitido por la ONU sobre las elecciones en Colombia: