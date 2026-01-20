Elecciones 2026: inseguridad en la frontera, rezagos en cuentas de campaña y aumento de violencia

Con la participación del registrador Nacional, Hernán Penagos, la directora de la MOE, y los partidos políticos; el ministro del Interior, Armando Benedetti lideró la octava comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde se pusieron sobre la mesa las alertas que existen en las regiones de cara a las elecciones de este año.

La Misión de Observación Electoral alertó por rezagos en la rendición de cuentas de las campañas, 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos que han marcado la agenda desde el inicio del calendario electoral, incremento de violencia simbólica contra las mujeres en política, especialmente a través de redes sociales y los riesgos por la presencia de grupos armados en los territorios.