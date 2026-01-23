Terminaron pruebas y este sábado se socializará en Villa de Leyva el proyecto “Ciudad Inteligente”

La iniciativa cuenta con una inversión de 15 mil millones de pesos del Ministerio del Interior ha permitido instalar cámaras de reconocimiento facial en Villa de Leyva.

Muy feliz se declaró el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa porque ya está listo uno de sus proyectos bandera convertir el municipio en el más y mejor conectado para mejorar la seguridad y prevenir emergencias.

La iniciativa que cuenta con una inversión de 15 mil millones de pesos del ministerio del Interior ha permitido instalar cámaras de reconocimiento facial, detección de placas, con inteligencia artificial, conectadas a aplicaciones móviles de las autoridades, frentes de seguridad, red de apoyo que permitirá no solo mejorar la seguridad, la movilidad, la gestión del riesgo.

El alcalde mencionó algunas pruebas que hicieron y resultaron exitosas.

“El sistema de Ciudad Inteligente nos emitió una alerta en la que detecta humo cerca de las montañas y de manera muy rápida con bomberos y con Policía Nacional logramos coger a la persona que estaba haciendo esta hoguera se le impuso un comparendo ambiental las multas correspondientes y por supuesto, bomberos, hizo el control y así hemos tenido muchos casos de éxito que han contribuido también a que las personas puedan encontrar sus elementos perdidos”.

Ya terminaron las pruebas de la primera etapa con una cobertura de 99.3% de la zona urbana y rural y este sábado 24 de enero la comunidad conocerá en detalle cómo funcionará durante la socialización que se realizará en la Casa de Justicia de Villa de Leyva.