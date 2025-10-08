“Obra innecesaria y costosa en Villa de Leyva”: veedor cuestiona proyecto de $18 mil millones

“Solo necesitábamos mejorar el piso, baños, lavaplatos y toldos nuevos, pero se han gastado más de $18.000 millones”: veedor de Villa de Leyva

Villa de Leyva

El veedor ciudadano José Salas cuestionó el desarrollo del proyecto de la nueva plaza de mercado de Villa de Leyva, que según sus cálculos ya supera los $18.000 millones de pesos.

“Nosotros no necesitábamos una megaobra. Solo pedíamos mejorar el piso, los baños, los lavaplatos y los toldos para los vendedores. Pero se terminó aprobando un proyecto desproporcionado, que ha destruido la esencia de nuestra plaza sabatina y afectado el patrimonio histórico”, aseguró Salas en diálogo con Caracol Radio.

El veedor explicó que desde el inicio del proceso se presentaron irregularidades y que la comunidad nunca fue escuchada. “Desde la primera licitación advertimos que el proyecto incumplía normas del Plan de Protección del Centro Histórico y no contaba con los permisos del Ministerio de Cultura. Esa licitación fue invalidada. Luego, muy rápidamente, se aprobó una nueva mediante la Resolución 0409 de 2022, con la cual se dio vía libre a un proyecto que consideramos innecesario e invasivo para la zona patrimonial”, precisó.

Según Salas, el diseño aprobado incluyó un parqueadero subterráneo para 128 vehículos, excavaciones de más de 10.000 metros cúbicos de tierra y la construcción de locales y gastrobares dentro del recinto.“Querían hacer un centro comercial en pleno corazón colonial de Villa de Leyva. La plaza sabatina es una tradición campesina, a cielo abierto, con carpas removibles. Cambiar eso por un complejo comercial es atentar contra nuestra identidad”, afirmó.

El veedor señaló además que la obra, que hoy alcanza un 87% de avance físico, fue mal planificada desde el principio y ha requerido recursos adicionales.“Los contratistas están pidiendo un 50% más de dinero y más tiempo para terminar. Eso demuestra que no hubo planeación. Hemos detectado más de 150 ítems no previstos o imprevistos, con costos que van desde unos millones hasta decenas de millones de pesos. Todo eso infló el presupuesto inicial y debe ser explicado”, indicó.

Lea también: ¿Qué ha pasado con la plaza de mercado de Villa de Leyva?

Salas advirtió que la comunidad ha emprendido varias acciones legales y denuncias ante organismos de control, pero sin respuesta efectiva. “Tenemos una demanda ante el Consejo de Estado contra la resolución que autorizó el proyecto, y otra investigación en la Procuraduría General, que hizo un peritaje desde julio de 2023. Pero hasta hoy no hay fallos ni sanciones. Tampoco hemos recibido apoyo de la Contraloría, pese a las inconsistencias en los costos”, dijo.

El veedor lamentó que, pese a las protestas de vendedores y residentes, el proyecto haya continuado sin concertación:“El alcalde anterior nunca quiso escucharnos. Es triste que una obra de esta magnitud se haya hecho sin la voz de quienes realmente viven y dependen de la plaza”.

Finalmente, Salas reiteró que el dinero invertido pudo destinarse a mejoras sencillas y necesarias para dignificar el trabajo de las familias locales:“Con una inversión mínima se habría podido arreglar el piso, mejorar los baños, poner lavaderos adecuados y toldos nuevos. Pero hoy tenemos una estructura que rompe con la arquitectura colonial, un presupuesto inflado y una comunidad inconforme. Esto no es progreso, es desconocer nuestra historia y nuestras tradiciones”, concluyó.