Hallazgo paleontológico en Villa de Leyva marca hito científico
Científicos descubren restos de piel de un reptil marino de 120 millones de años.
Un hallazgo sin precedentes fue registrado en Villa de Leyva con el descubrimiento de restos de piel de un ictiosaurio.
El paleontólogo Edwin Cadena explicó que «...se usaron técnicas avanzadas para confirmar la preservación de tejidos y biomoléculas originales...».
El hallazgo abre nuevas líneas de investigación. «...Esta información molecular es poco conocida en Suramérica y queremos profundizar en ella...» señaló.
Cadena concluyó que «...Boyacá es un laboratorio a cielo abierto que posiciona a Colombia en la investigación paleontológica mundial...».