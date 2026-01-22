En Armenia investigan causas que provocaron el incendio donde murió calcinado un adulto mayor

Armenia

Un adulto mayor de 70 años de edad fue la víctima del incendio de las últimas horas en Armenia.

El coordinador de la Oficina Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres de Armenia, Omgerd, Javier Vélez entregó el reporte del incendio que se presentó al sur de Armenia.

Y explicó “En la madrugada se nos presentó un incendio estructural en el barrio La Fachada en una vivienda que funcionaba en su parte delantera como taller de ebanistería y en la parte posterior tenía una vivienda donde residían cuatro personas, tres adultos y un menor.

En la parte de la ebanistería en el momento del proceso de la remoción de escombros por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos desafortunadamente se localiza un adulto mayor identificado como Ernesto Riaño, de 70 años de edad, se desconocen las causas que provocaron la conflagración.

El funcionario agregó que personal de la oficina se desplazó a hacer la evaluación estructural y geológica del sitio por las altas temperaturas a las que estuvo expuesta la estructura y de igual forma se está haciendo entrega de ayuda humanitaria a las cuatro personas que resultaron afectadas por este evento en el municipio de Armenia.

Alcaldía de Armenia entregó ayudas a los damnificados

Tres adultos de 67, 40 y 36 años y un menor de 16 años que resultaron afectadas por el incendio estructural ocurrido en una vivienda ubicada en la parte posterior de un local de ebanistería en el barrio La Fachada, recibieron asistencia humanitaria a través de la Oficina Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, Omgerd.

Kits básicos de aseo, 4 colchonetas, 4 frazadas, un mercado y un kit de cocina fueron suministrados a los residentes en el inmueble afectado por las llamas informó el director de la Omgerd, Javier Vélez Gómez.

Entre de ayudas a los damnificados por incendio en Armenia. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar

El funcionario lamentó la pérdida de una vida durante la conflagración y recordó que desde hace varios años en Armenia no se registraba este saldo trágico en este tipo de incidencias.

Técnicos de la oficina también se hicieron presentes en el lugar para adelantar la revisión estructural de la vivienda y así, preparar el informe con el cual se establecerán las condiciones de habitabilidad o no de dicha infraestructura.