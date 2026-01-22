Medellín habilitó líneas para denunciar abusos durante conciertos de Bad Bunny y Colombiatex

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín habilitó líneas oficiales de atención y denuncia para ciudadanos y visitantes durante este fin de semana, en el que la ciudad recibe los tres conciertos de Bad Bunny y la feria Colombiatex de las Américas, eventos que concentrarán una alta afluencia turística y actividad económica.

De acuerdo con el Distrito, se espera la llegada de cerca de 100.000 turistas, de los cuales 77 % son nacionales y 23 % internacionales, con una derrama económica estimada de USD 36,1 millones asociada a los conciertos. A esto se suma Colombiatex, que proyecta 14.000 visitantes y una derrama adicional de USD 10,2 millones.

Llamado a precios justos y trato honesto

La administración distrital hizo un llamado directo a empresarios y comerciantes para garantizar precios justos y trato honesto, advirtiendo que la experiencia de los visitantes será determinante para el futuro del turismo y de los grandes eventos en Medellín.

Las autoridades señalaron que no se permitirán abusos y que cada denuncia será revisada y atendida por las dependencias competentes.

Canales habilitados para denuncias

La Alcaldía informó que los ciudadanos pueden reportar irregularidades a través de los siguientes canales oficiales: WhatsApp Flor (301 604 4444), el portal PQRS de la Alcaldía, el correo atencion.ciudadana@medellin.gov.co y las redes oficiales del Distrito.

Las denuncias serán atendidas mediante operativos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Policía de Turismo y, de ser necesario, la Inspección de Protección al Consumidor, que realizará verificaciones y aplicará las medidas correspondientes.