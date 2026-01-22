Medellín

Medellín habilitó líneas para denunciar abusos durante conciertos de Bad Bunny y Colombiatex

La Alcaldía pidió precios justos y anunció controles ante la llegada de más de 100.000 turistas y una derrama estimada de USD 46,3 millones.

Medellín, aquí todo florece. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, aquí todo florece. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

La Alcaldía de Medellín habilitó líneas oficiales de atención y denuncia para ciudadanos y visitantes durante este fin de semana, en el que la ciudad recibe los tres conciertos de Bad Bunny y la feria Colombiatex de las Américas, eventos que concentrarán una alta afluencia turística y actividad económica.

De acuerdo con el Distrito, se espera la llegada de cerca de 100.000 turistas, de los cuales 77 % son nacionales y 23 % internacionales, con una derrama económica estimada de USD 36,1 millones asociada a los conciertos. A esto se suma Colombiatex, que proyecta 14.000 visitantes y una derrama adicional de USD 10,2 millones.

Llamado a precios justos y trato honesto

La administración distrital hizo un llamado directo a empresarios y comerciantes para garantizar precios justos y trato honesto, advirtiendo que la experiencia de los visitantes será determinante para el futuro del turismo y de los grandes eventos en Medellín.

Las autoridades señalaron que no se permitirán abusos y que cada denuncia será revisada y atendida por las dependencias competentes.

Canales habilitados para denuncias

La Alcaldía informó que los ciudadanos pueden reportar irregularidades a través de los siguientes canales oficiales: WhatsApp Flor (301 604 4444), el portal PQRS de la Alcaldía, el correo atencion.ciudadana@medellin.gov.co y las redes oficiales del Distrito.

Las denuncias serán atendidas mediante operativos de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, la Policía de Turismo y, de ser necesario, la Inspección de Protección al Consumidor, que realizará verificaciones y aplicará las medidas correspondientes.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad