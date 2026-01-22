No habrán cierres viales en Medellín por concierto de Bad Bunny

Medellín

La Secretaría de Movilidad de Medellín informó que no se implementarán cierres viales con ocasión de los conciertos de Bad Bunny, programados para los días 23, 24 y 25 de enero en el estadio Atanasio Girardot. Sin embargo, debido a la alta afluencia de público y vehículos que se espera en el sector, las autoridades recomendaron a la ciudadanía planear sus desplazamientos con anticipación, evitar circular por la zona en horas de mayor congestión, utilizar vías alternas y atender las indicaciones de los agentes de tránsito.

Cierres viales temporales para este 25 de enero en Santa Elena:

Los cierres serán totales en vías rurales entre las 5:00 a. m. y las 2:00 p. m., tiempo en el que se realizarán las labores de montaje, desarrollo y desmontaje de la competencia.

La carrera se llevará a cabo entre las 7:00 a. m. y las 12:00 del mediodía, y los cierres se concentrarán en corredores como la carrera 53 Este, la calle 51 A, la diagonal 40 Este, la calle 19, la calle 35 Este y la calle 10, lo que impactará la circulación de algunas rutas de transporte público, paraderos y accesos vehiculares a veredas del corregimiento. Para mitigar las afectaciones, se contará con acompañamiento de agentes de tránsito y señalización temporal en la zona.

Asimismo, se definieron desvíos para garantizar la conectividad desde y hacia Medellín. Las rutas que se desplazan hacia Santa Elena deberán utilizar la avenida Las Palmas, con acceso por la vereda El Perico, mientras que en sentido Medellín se presentará cierre total en la intersección de la carrera 35 Este con la calle 19 durante el desarrollo del evento. Estas medidas serán socializadas previamente con la comunidad y los usuarios del transporte público.