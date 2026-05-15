Productores rurales de Medellín registran ingresos por más de 121 millones de pesos en el 2026

Medellín

La Alcaldía de Medellín, en el marco de la estrategia Alianza Medellín Cero Hambre, ejecuta un programa de fortalecimiento para la producción campesina local que capacita y brinda asistencia técnica a un promedio de 230 personas al año desde 2024. El proyecto se enfoca en mejorar las capacidades productivas, comerciales y de organización de los participantes de los corregimientos de la ciudad.

A través de esta iniciativa, que promueve prácticas agrícolas sostenibles y la reducción de intermediarios, se han generado ingresos superiores a los 121 millones de pesos. Estas ganancias provienen de ventas en mercados directos, alianzas con empresas privadas y la vinculación a programas estatales como el Programa de Alimentación Escolar (PAE), facilitada por asesorías municipales en trámites administrativos, financieros y de formalización.

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Luz María Ramírez, secretaria de Inclusión Social y Familia, explicó que el componente de asistencia técnica y comercialización busca integrar la producción local con la demanda institucional del Distrito. Por su parte, Cristian Camilo Ríos, productor del corregimiento de San Cristóbal, indicó que las capacitaciones abarcan la elaboración de bioinsumos y abonos orgánicos, el cálculo de costos de producción y técnicas de poscosecha para garantizar los estándares requeridos por los compradores.

Según los registros oficiales, durante el primer trimestre de 2026 se comercializaron 4.184 kilogramos de alimentos provenientes de los corregimientos de San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal y Santa Elena. Los datos sectoriales indican una evolución en los canales de abastecimiento locales hacia mercados directos e institucionales dentro del área urbana de Medellín.