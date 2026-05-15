Sólido desempeño de Grupo SURA: $509 mil millones de utilidad pese al impacto tributario

Medellín, Antioquia

Grupo SURA reportó una utilidad neta de $509 mil millones en el primer trimestre de 2026, manteniéndose estable en comparación con el mismo período del año anterior. Se destaca que la ganancia se mantuvo estable pese al impacto del impuesto al patrimonio, gracias a un sólido crecimiento operacional del 42 % antes de este efecto. Sin considerar el impuesto, la utilidad habría alcanzado los COP 735 mil millones, lo que representa un aumento del 42 % respecto a la base comparable de 2025.

Por otra parte, destacan los avances en sus inversiones y los progresos de la iniciativa Conexión SURA, que ha logrado mejorar tanto la eficiencia como la rentabilidad en la región.

“El buen desempeño de nuestras inversiones nos permitió no solo absorber este importante efecto, sino además avanzar en la consolidación de un Grupo Financiero más eficiente, rentable y preparado para seguir capturando oportunidades de crecimiento sostenible en América Latina”, señaló Ricardo Jaramillo Mejía, presidente de Grupo SURA.

El desempeño de las inversiones en el caso de Suramericana evidenció una utilidad neta de COP 202 mil millones (estable frente al año anterior), a pesar de un impacto de COP 84 mil millones por el impuesto extraordinario.

Las primas crecieron 7,2 %, lideradas por el segmento de Vida. Gracias a una menor siniestralidad, el resultado técnico aumentó 21 %. El segmento de Generales se enfoca en mejorar su rentabilidad en un mercado altamente competitivo.

SURA Asset Management presentó un buen desempeño con crecimiento de doble dígito. Su utilidad neta controladora alcanzó COP 267 mil millones (+13,8 %), absorbiendo el efecto del impuesto al patrimonio.

Los ingresos por comisiones ascendieron a COP 1,1 billones (+12,5 %). Los activos bajo manejo (AUM) llegaron a COP 808 billones (+14,3 %). Destacó especialmente SURA Investments, cuya utilidad operativa se multiplicó 2,8 veces.

Grupo Cibest registró un crecimiento de la cartera bruta del 6,5 % (9,6 % en otra medición). Además, el margen neto de interés mejoró hasta 7,03 % (+27 puntos básicos).

Por último, Conexión (Nuevo Centro de Servicios Compartidos) tiene como objetivo optimizar los procesos de todas las compañías del grupo en América Latina mediante tecnología, inteligencia artificial y analítica, con el fin de ser más ágiles y eficientes.