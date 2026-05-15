Hospital Alma Máter se declara en estado de anormalidad laboral y suspende servicios no esenciales
El cuerpo médico del Hospital Alma Máter de Antioquia, anunció la declaratoria de un estado de anormalidad laboral a partir del viernes 15 de mayo de 2026, debido a la grave crisis operativa, financiera y asistencial que, según denuncian, pone en riesgo la atención de los pacientes y el ejercicio profesional dentro de la institución.
Medellín
El Hospital argumenta que: “Ante la falta de garantías opertivas y el riesgo medicogeneral inminente derivado de la práctica médica con recursos insuficientes, el cuerpo médico firmante, se declara en estado de anormalidad laboral a partir del 15 de mayo del 2026...”
Entre las principales problemáticas señaladas se encuentran el incumplimiento sistemático en los pagos por parte de las EPS, el déficit de personal médico y asistencial, la renuncia masiva de trabajadores, el cierre de más de 100 camas hospitalarias y la suspensión indefinida de una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).
En el documento, el personal médico asegura que actualmente existen riesgos para la seguridad de los pacientes debido a la falta de recursos humanos, tecnológicos y logísticos. Además, denunciaron retrasos en pagos salariales correspondientes a febrero, marzo y abril de 2026, así como mora en aportes de seguridad social y cesantías.
Medidas inmediatas:
- Suspensión de consultas externas, cirugías ambulatorias y procedimientos electivos no esenciales.
- Restricción en el ingreso de pacientes a urgencias, priorizando únicamente casos clasificados como triage 1 y 2.
- Cierre de áreas de expansión y salas de transición que no cuentan con insumos ni personal suficiente.
- Control más estricto de remisiones de pacientes según la capacidad instalada del hospital.
- Suspensión temporal de actividades docente-asistenciales para estudiantes, internos y residentes desde el 1 de junio.
Pese a las restricciones, los médicos aclararon que el servicio de urgencias continuará funcionando bajo criterios de atención segura y prioritaria.
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El cuerpo médico exigió la instalación urgente de una mesa de diálogo institucional con participación de la Universidad de Antioquia, la junta directiva del hospital, la Facultad de Medicina y la gerencia del Alma Máter.