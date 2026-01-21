Ecuador impone a Colombia arancel de 30% por falta de cooperación en seguridad

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Imagen de referencia. (Foto de Mateus Bonomi/Anadolu a través de Getty Images) / Anadolu

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles que impondrá un arancel de 30% a las importaciones del vecino Colombia ante la falta de apoyo en su lucha contra la violencia del narcotráfico en la frontera común.

“Nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera (de 600 km con Colombia, ndlr) sin cooperación alguna”, dijo en la red social X Noboa, quien participa en Davos en el Foro Económico Mundial.

Agregó que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la… — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) January 21, 2026

Lea también: Operación de seguridad simultánea en Ecuador y Colombia deja 16 capturados