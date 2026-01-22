Mapa de Colombia y Ecuador, presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa. Fotos: Getty Images / (Colprensa – Catalina Olaya) / (Photo by Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images)

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hay mala interpretación de Colombia: exministro de Ecuador tras suspensión de exportación de energía

El exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables de Ecuador y exsecretario de la OPEP, René Ortiz, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar acerca de la medida del Gobierno Petro de suspender la exportación de electricidad hacia el vecino país tras los anuncios del presidente Daniel Noboa.

Vea aquí: Esta sería la verdadera razón por la que Ecuador impuso aranceles a Colombia

Señaló que el impase comercial entre Colombia y Ecuador es un tema exclusivamente económico y no tiene connotación política. “A Ecuador le cuesta mucho dinero la guerra interna que declaró contra el crimen organizado”, dijo.

Explicó que los anuncios de Daniel Noboa se dieron en medio de una tensa situación social y de inseguridad en Ecuador.

“El gobierno de Ecuador está urgido el pueblo y los medios califican al presidente Noboa de que no está haciendo lo suficiente”, sostuvo.

Lea aquí: Guerra comercial: aranceles de Ecuador a Colombia están prohibidos por los acuerdos, dice Analdex

Críticas a retaliación económica de Colombia

Ortiz aseguró que no esperaba que las retaliaciones económicas de Colombia luego del anuncio del presidente Noboa y resaltó que hay una mala interpretación y “falta de cabeza fría” por parte de Colombia.

Le puede interesar: Gobierno colombiano aplicará un gravamen del 30 % a un grupo de productos provenientes de Ecuador

“Hay una mala interpretación por parte del ministro de Energías de Colombia del comunicado, de la intencionalidad del presidente de Ecuador que estaba diciendo ‘vamos a la negociación’. Malinterpreta y se lanza con una sanción”, dijo.

Recordó que, en años anteriores, el presidente Gustavo Petro también había anunciado una medida semejante de suspender el suministro de electricidad.

También puede leer: Llamado es el diálogo para no tener afectación económica: Asocapitales por crisis Colombia - Ecuador

“Esa electricidad está pagada, Ecuador paga anticipadamente y hay un contrato”, advirtió.

¿Faltó cabeza fría del presidente Daniel Noboa?

Reiteró que la mala interpretación del comunicado de Ecuador es por parte del gobierno colombiano porque Noboa, según él, no impuso sanciones de inmediato, sino era solo un anuncio.

Puede leer: Mezclar una medida política con una medida arancelaria no va: Camecol por crisis Colombia - Ecuador

“La falta de cabeza fría está desde el lado colombiano, no desde el de Ecuador”, sostuvo.

Finalmente, comunicó que la decisión del mandatario ecuatoriano está pensada y subrayó la intención de hizo Noboa de conversar, un mensaje al final del comunicado.

Escuche la entrevista completa aquí: