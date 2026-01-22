La Cámara de Comercio ecuatoriana - colombiana advirtió que la imposición unilateral de aranceles golpeará el empleo, la competitividad, el abastecimiento de insumos estratégicos y el bienestar de los consumidores. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

Guerra comercial: aranceles de Ecuador a Colombia están prohibidos por los acuerdos, dice Analdex

Javier Díaz, presidente de Analdex, gremio de los importadores y exportadores, se pronunció en 6AM W de Caracol sobre la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, que empezó con la imposición de aranceles de 30 % a los productos colombianos.

Que luego fue respondida por Colombia y puso arancel de 30 % a 20 productos ecuatorianos.

Para el líder gremial, esto afectará a los empresarios y a todos los colombianos.

En cuanto a cifras, el líder gremial recordó que entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas a Ecuador llegaron a US$1.673 millones, con una caída de 3,2 % frente al mismo lapso de 2024. Ecuador es el sexto comprador de todas las exportaciones colombianas y el segundo en exportaciones no minero energéticas del país.

Y en cuanto al principal producto de exportación de Colombia, Andeg aseveró que el valor de la energía exportada a Ecuador el año pasado fue de casi USD $30 millones.

“Pero también el tema de azúcar, confites, todo el tema de manufacturas”, se verán impactados.

En cuanto a las importaciones, ascienden a alrededor de unos 800.000 millones, es decir, la balanza es favorable para Colombia.

Uno de los asuntos que más les preocupa a los empresarios es que se recrudezca el contrabando en la frontera. “El temor que nosotros tenemos es que estas medidas terminen afectando el comercio formal, el comercio legal e incrementando el contrabando. Creo que la solución no es la que adoptó el Ecuador, creo que la solución es una mesa de trabajo”, sentenció.

En concreto afirmó que esto perjudica a ambos países. “Nos hace daño a los dos países y al comercio formal, el comercio legal es el que sale perjudicado”.

Sobre la decisión de Colombia de frenar la exportación de energía a Ecuador, afirmó que esa no debería ser la respuesta.

“Por esta vía nos terminamos pegando un tiro en el pie los dos países”, afirmó.

¿La medida que tomó Ecuador va a en contra de los acuerdos binacionales?

Al respecto, Javier Díaz afirmó que los aranceles de 30% que impuso Ecuador a los productos colombianos “en el marco jurídico de los acuerdos que tenemos suscritos los dos países, particularmente Comunidad Andina, está prohibido. No se pueden imponer este tipo de sobretasas o de aranceles”.

Por tanto, el empresario afirmó que se podría acudir a organismos internacionales como la Comunidad Andina o la Organización Mundial del Comercio.

