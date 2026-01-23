El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Exregistrador pide a la Registraduría rechazar eventual inscripción de Iván Cepeda en la consulta

En entrevista con 6AM W de Caracol, Nicolás Farfán explicó la razón por la cual le solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil negar la eventual inscripción del senador Iván Cepeda en la consulta interpartidista del 8 de marzo.

Y es que, a su juicio, Cepeda ya participó en una consulta popular interpartidista el pasado 26 de octubre de 2025.

“Si llega a participar en una segunda consulta y llega a ganar implicaría, irremediablemente, que se inscribiría por una coalición diferente a la que se realizó el 26 de octubre”, señaló.

El exfuncionario aclaró que la Registraduría, mas no el Consejo Nacional Electoral, tiene la facultad de rechazar este tipo de inscripciones.

“Si por alguna razón los señores registradores aceptan la inscripción, ahí si entra la facultad del Consejo Nacional Electoral (CNE) que conoce sobre inscripciones realizadas y puede revocarlas”, indicó.

Farfán concluyó que, el 26 de octubre, Cepeda se presentó en la consulta con el aval de la UP, el Partido Comunista y el Polo Democrático, y que el 8 de marzo se presentaría con el respaldo del nuevo partido político Pacto Histórico, quien tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones de los partidos disueltos.