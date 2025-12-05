Juan Carlos Pinzón sí se enfrentará en la consulta interpartidista del 8 de marzo

Finalmente, el precandidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, oficializó su intención de participar en la consulta popular interpartidista del 8 de marzo, tras lograr el aval de los partidos Oxígeno y ADA.

“Oficializo mi intención de participar en la gran consulta popular interpartidista del 8 de marzo”, puntualizó.

Los partidos presentarán oficialmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), la carta de intención para garantizar la participación de Juan Carlos en la Consulta Popular Interpartidista, con en propósito de ratificar un candidato legítimo que cuenta con el respaldo de los ciudadanos y construir una Gran Coalición Democrática.

“Esta consulta es indispensable. Colombia necesita un candidato fuerte, legítimo, respaldado por la mayoría de los ciudadanos. Un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y de cerrar definitivamente el camino al continuismo y a quienes pretenden imponer en Colombia un narco-régimen que amenaza con destruir nuestro país”, dijo.