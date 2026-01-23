Directora MOE contradice a subdirector por decir que Cepeda no podría participar en la consulta

No paran las dudas que existen sobre la participación de Iván Cepeda en la consulta del Pacto Amplio, que conforma con Roy Barreras y Camilo Romero.

Y es que tras su participación en la consulta del Pacto Histórico que lo dejó como ganador, existen muchas dudas jurídicas sobre si podría medirse nuevamente en las urnas, pero ahora en la consulta del 8 de marzo, donde se sabrá quién será el candidato presidencial del Frente Amplio que enfrentará a la derecha colombiana.