Daniel Quintero: ¿Tiene o no posibilidades de inscribirse a las presidenciales del 2026?

En el limbo sigue la candidatura del exalcalde de Medellín, luego de que la Registraduría le cerrara las puertas para la inscripción de su comité de firmas.

La Registraduría le cerró todas las puertas a Daniel Quintero para que sea candidato presidencial, al argumentan que, de acuerdo con la Ley 1475 de 2011, el exalcalde estaría inhabilitado para participar, bajo cualquier mecanismo, de las elecciones el próximo año.

“Se entiende que un precandidato ha participado en una consulta cuando su inscripción ha quedado en firme de conformidad con las disposiciones establecidas por los partidos y movimientos que las convocan”.