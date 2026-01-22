Cancillería hace llamado al diálogo tras anuncio de aranceles por parte de Ecuador

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció luego del anuncio de la imposición de una tasa de seguridad del 30 % a las importaciones provenientes de Colombia a Ecuador, a partir del primero de febrero, anunciadas por el Presidente de Ecuador Daniel Noboa.

“El Gobierno de Colombia rechaza la imposición de un gravamen contrario a la normatividad de la Comunidad Andina, que afecta principalmente a los sectores productivos de ambos países, favorece el contrabando y la irregularidad, y desdibuja el espíritu de integración que rige la relación bilateral”, señala un comunicado de prensa.

Y agregó: “Al respecto, el Gobierno de Colombia informa a la opinión pública que ambos países mantienen una cooperación permanente, basada en la confianza y bajo mecanismos binacionales consolidados, entre los que se destacan la Comisión Binacional Fronteriza (COMBIFRON), las Reuniones de Mandos Regionales de Frontera, la Reunión Tripartita de Inteligencia Militar (Colombia–Ecuador–Perú) y el mecanismo RAMPOL de Altos Mandos Policiales; los cuales han permitido articular estrategias conjuntas y respuestas efectivas a los desafíos de seguridad”.

El gobierno asegura que se mantiene un intercambio continuo de información entre ambos países, procesos de capacitación y entrenamiento conjunto, así como la ejecución de operaciones entre ambos países.

“Estas acciones han permitido obtener resultados operativos de relevancia, impactando de manera significativa las estructuras y economías criminales de carácter transnacional”, señala.

Finalmente, el gobierno hizo un llamado al gobierno del Ecuador a desistir de la referida medida, y a prevenir así los impactos entre ambas naciones.

La cancillería reiteró la disposición de un diálogo bilateral y constructivo que dé lugar a una resolución amistosa. Lo anterior, con el fin de evitar la adopción de medidas comerciales por parte de la República de Colombia, en respuesta a las medidas unilaterales por parte de la República del Ecuador.