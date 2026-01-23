Acá lo único que llega, si mucho, es la señal de un celular: secretario de Patía cuestiona aspersión

Acá lo único que llega es la señal de un celular: secretario de Patía cuestiona aspersión con drones

El departamento del Cauca se prepara para el regreso de la aspersión terrestre con glifosato, una medida que ha generado gran preocupación entre las comunidades locales. La Policía Antinarcóticos ha notificado que esta aspersión, que se realizará con drones, comenzará en el Cauca, afectando inicialmente a municipios como Patía, El Tambo y Argelia.

Óscar Piamba, secretario de Gobierno del municipio de Patía, en Cauca, expresó en 6AM W de Caracol Radio la profunda inquietud que esta decisión ha provocado en la región. “Es preocupante porque parece ser que lo único que llega al municipio y al sur del Cauca, pues es este tipo de acciones por parte del Estado”, afirmó. La notificación oficial llegó a Patía el 6 de enero, firmada por la Policía Antinarcóticos.

El secretario de Gobierno destacó que la experiencia previa con el glifosato ha sido “negativa y desfavorable para la gente”. Subrayó que su rol es ser la voz de las personas, quienes se preguntan cómo es posible que, ante tantas necesidades, lo único que se les envíe sea “otra vez el químico”. Esta preocupación es compartida con municipios vecinos como El Tambo y Argelia, notificados recientemente.

En Patía, más de 7.000 familias dependen del cultivo de coca

Piamba enfatizó que el regreso del glifosato tendrá serias implicaciones en tres frentes principales: la salud pública, la economía y el ámbito social. En Patía, más de 7.000 familias dependen del cultivo de coca para su subsistencia. El secretario aclaró que estas noticias no son “cocaleros” o “narcotraficantes”, sino campesinos que tienen en la coca su única fuente de siembra y cosecha. La aspersión, según Piamba, causará un problema social significativo, ya que esta fórmula no ha sido exitosa en el pasado.

El funcionario también cuestionó la efectividad de la medida, señalando que, en lugar de buscar alternativas como la situación de cultivos, se recurre nuevamente a un químico que “no es lo mejor que haya podido pasar por acá”.

Respecto al marco legal, Piamba mencionó que se ha interpuesto una acción de tutela, la cual está en estudio.

