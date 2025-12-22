Colombia implementará aspersión terrestre a través de drones con Glifosato: Cauca será el piloto

Tras el anuncio que realizó el ministro del Interior Armando Benedetti en fin de semana, el jefe de la cartera de Justicia, Andrés Idárraga confirmó que iniciarán una aspersión terrestre a través de drones con Glifosato, en aquellos lugares donde los grupos armados ilegales estén instrumentalizando a los campesinos a sembrar hoja de coca.

“No estamos volviendo a la aspersión aérea con Glifosato, estamos haciendo una aspersión terrestre controlada visualmente por parte de la Policía Nacional, lo cual mitiga absolutamente todos los impactos que sí se daban en otra hora con la aspersión aérea”, dijo.

El ministro aseguró que será una aspersión a máximo 1.5 metros de altura, para controlar que el químico no afecte a la salud de las personas, y que estará controlada visualmente por parte de la Policía Nacional.

“Lo que ustedes van a encontrar es unos drones a una altura máxima de 1.5 metros de altura sobre el dosel, es decir, sobre la planta, lo cual facilitará en 30 minutos poder cubrir hasta una hectárea de hoja de coca”, puntualizó.

En una rueda de prensa, el ministro dijo que están pendientes de la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que esperan que esté a más tardar mañana martes, para que esta misma semana o la otra, puedan empezar con el plan piloto de la aspersión aérea en el Cauca.

¿Cuáles serían las regiones que tendrían aspersión con Glifosato?

El plan piloto comenzará en el Cauca, pero hay otras regiones en donde los grupos armados están instrumentalizando a la población civil, e impidiendo el trabajo del Ejército para la erradicación de cultivos ilíticos, entre ellas Arauca, Catatumbo, Norte de Santander, Nariño y Putumayo.