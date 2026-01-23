6AM W6AM W

Duro choque entre representantes del liberalismo y del Pacto Histórico por aspersión con glifosato

Aspersión aérea con glifosato

Pedro Suárez, representante del Pacto Histórico y Carlos Ardila, representante liberal, hablaron en 6AM W sobre la aspersión terrestre con glifosato en Argelia, Cauca que realizará la Policía.

Noticia en desarrollo.

